El Barça deja en ‘stand by’ la vía Ruud Nijstad

Ruud Nijstaad es uno de los jugadores del fútbol europeo que más gustan a la dirección deportiva del Barça de cara a una posible incorporación este año. El central neerlandés, una de las joyas emergentes del fútbol de su país, lleva tiempo en el radar azulgrana tal y como ha ido contando SPORT en los últimos meses y su nombre continúa muy bien valorado en los despachos del club.

A sus 18 años, el defensa del Twente está considerado como una de las perlas de su generación en Países Bajos. Ya ha comenzado a acumular experiencia en la élite pese a su juventud y reúne unas condiciones que explican el seguimiento que se le ha venido haciendo desde hace tiempo: destaca por su imponente físico, con 1,93 metros de estatura, su presencia en el área y tiene una proyección que invita a pensar en un recorrido importante a nivel europeo.

Gusta, y mucho

El área de scouting del Barça lo tiene controlado desde hace meses. La entidad azulgrana continúa muy atenta al mercado internacional en busca de talento joven con presente y, sobre todo, con mucho futuro, una línea de trabajo en la que el club viene insistiendo con decisión. En ese sentido, el trabajo que se está realizando desde el departamento encabezado por Joao Amaral está siendo clave para detectar perfiles estratégicos y mantener abiertas distintas vías de futuro, siempre dentro de una planificación muy definida.

Nijstaad encaja en ese perfil que tanto atrae en el Barça. Es un futbolista que gusta muchísimo por edad, condiciones y margen de crecimiento. Sin embargo, a día de hoy la operación está en stand-by. No se trata de un descarte definitivo, pero sí de una negociación que, a día de hoy, ha entrado en un punto y aparte.

El motivo principal no responde únicamente a una cuestión económica, aunque ese factor también pesa y mucho. En el club consideran excesivas las pretensiones del Twente, que sitúa el precio del futbolista en una cantidad cercana a los ocho millones de euros. En el Barça entienden que se trata de una cifra demasiado alta para acometer ahora mismo una operación de este tipo, especialmente tratándose de un jugador joven, con gran proyección, sí, pero todavía en fase de crecimiento.

No está descartado

Pese a ello, en el club insisten en que Nistad no está descartado. Lo que se transmite internamente es que ahora mismo no es una cuestión de falta de interés, sino de timings, de planificación y de estrategia. El Barça considera que no es el momento de avanzar en una negociación de estas dimensiones y prefiere esperar a que la temporada evolucione antes de decidir si reactiva o no ese frente.

En los últimos días, además, se han producido contactos recientes para actualizar la situación del jugador y tomar el pulso tanto a su entorno como al posicionamiento de su club. La competencia, en cualquier caso, también condiciona el escenario. Nijstaad es un central con cartel y con varios clubes importantes de Europa atentos a su evolución, algunos de ellos con una capacidad económica muy superior para afrontar una operación de este calibre. Esa realidad obliga al Barça a medir muy bien los tiempos y a no entrar en una puja que considere fuera de mercado.

Así pues, la operación se encuentra ahora mismo congelada a la espera de un contexto más favorable. No está caída al cien por cien, aunque tampoco puede hablarse hoy de una opción inminente. El interés existe desde hace tiempo y así se le ha transmitido a los agentes del jugador, pero el club azulgrana, por ahora, ha optado por frenar y esperar.