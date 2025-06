“Lo del Barça y Deco con Nico Williams sobra, es inaudito”

Sigue la indignación en Bilbao. Rafael Alkorta, exfutbolista del Athletic Club, ha criticado al FC Barcelona por actuar “con poco tacto” con Nico Williams. El colaborador de la ‘Cadena SER’, que entre 2018 y 2022 ejerció de director deportivo del club vasco, se ha mostrado muy crítico con Deco por decir públicamente que el extremo navarro desea recalar en el Spotify Camp Nou.

“El tema me tiene un poco cansado. El año pasado ya lo hicieron y no entendí muy bien la jugada. Fue un quiero y no puedo. Pero lo de ahora me parece increíble. Que salga Deco diciendo que el jugador quiere venir… le están dejando al jugador en una posición muy complicada”, ha opinado en ‘El Larguero’ un Alkorta que ha recordado al Barça que “el jugador tiene contrato en vigor con el Athletic” y que, por consiguiente, “es jugador del Athletic” y desde la capital catalana se le “está poniendo en un brete”.

“Me parece fatal lo que dijo Deco. El Athletic lo ha dejado muy claro: ‘¿Quieres pagar la cláusula? Págala entera ya de una vez’. Lo que hizo Deco sobra”, ha insistido. “Todos los que hemos jugado al fútbol sabemos cómo funcionan las cosas. Y hay veces que se paga una cláusula y ya está. Pero a mí me parece inaudito lo que está haciendo el Barça. Ya me lo pareció el año pasado también. De momento, lo único que sé es que Nico es jugador del Athletic”, ha justificado.

El entorno del Athletic Club no ha digerido nada bien las declaraciones del director deportivo del Barça en ‘La Vanguardia’ reconociendo que Nico Williams le trasladó que quiere firmar con el club blaugrana. El responsable deportivo culer también avisó que intentará ficharlo para reforzar el proyecto de Hansi Flick y ayudarle a dar un nuevo paso adelante.