El Barça ya tiene decidido el siguiente paso con Guille Fernández

Guille Fernández se está ganando un sitio entre los nombres propios del verano en el Barça. El joven centrocampista azulgrana continúa dando pasos adelante y su crecimiento no está pasando desapercibido dentro del club. Con apenas 17 años, el canterano ha demostrado que tiene condiciones para competir a un gran nivel y en los despachos ya trabajan pensando en cuál debe ser el siguiente paso de su carrera.

El gran problema para Guille no es el rendimiento. Es la enorme competencia que existe en el centro del campo del primer equipo. La plantilla cuenta con muchos futbolistas para esa demarcación y eso hace muy complicado que un jugador de su edad pueda tener la continuidad necesaria para seguir creciendo.

Un plan claro para el prometedor canterano

Por ese motivo, la idea del Barça sigue siendo la misma que hace unos meses. El club quiere renovar al centrocampista con un contrato de larga duración y buscarle una cesión en la que pueda acumular minutos y experiencia antes de regresar. En el Barça consideran que es un futbolista con un potencial muy importante y no contemplan dejarle salir traspasado.

No sería la primera vez que Guille recibe propuestas importantes. El pasado invierno varios clubes de la Premier League y de la Bundesliga mostraron un fuerte interés por incorporarlo e incluso estaban dispuestos a pagar un traspaso. Sin embargo, el Barça pidió una cantidad superior y la operación nunca llegó a cerrarse. Además, el propio jugador decidió quedarse porque quería apurar todas las opciones de seguir creciendo en el club de su vida.

Ya se reivindica ante los ojos de Flick

Mientras tanto, el centrocampista ha seguido respondiendo sobre el césped. Su actuación frente al Europa dejó muy buenas sensaciones dentro del Barça. Firmó una primera parte de muchísimo nivel y fue uno de los futbolistas más destacados del encuentro. Fuentes consultadas por SPORT, presentes en el partido, explican que estuvieron gratamente sorprendidos por la naturalidad con la que se movió durante el encuentro. En muchos momentos dio la sensación de ser un jugador ya asentado en una categoría superior, demostrando personalidad y una madurez impropia de su edad.

Ese rendimiento no ha hecho más que reforzar la confianza del club. En el Barça creen que reúne todas las condiciones para convertirse en un futbolista importante en el futuro y consideran prioritario proteger su progresión. Si acaba triunfando en el primer equipo, habrán asegurado a un centrocampista con mucho recorrido. Y si su camino termina siendo otro, también entienden que su proyección le permitiría generar un importante retorno económico.

Mientras se define su futuro, Guille Fernández mantiene el mismo objetivo de siempre: seguir aprovechando cada oportunidad, convencer al cuerpo técnico y pelear por hacerse un hueco en el Barça, el club en el que siempre ha soñado triunfar.