El Barça se decanta por Olivia Rodrigo para el clásico: así será la camiseta con el logo de la cantante

Cada clásico levanta expectación por conocer el nombre del artista que será promocionado por Spotify en la camiseta del FC Barcelona. En esta ocasión, la elegida ha sido Olivia Rodrigo, de 23 años, que es una de las grandes atracciones del momento en el mundo de la música.

Según informó Mundo Deportivo, Olivia es la elegida para darle un impulso definitivo a nivel de popularidad global, aunque ya es un auténtico fenómeno de fans entre los adolescentes y público más joven.

La californiana destacó en la televisión antes de dar su salto a la música en solitario y se forjó la fama a través del canal Disney. Explotó en "High School Musical: el musical: la serie" y apareció en apareció en Bizaardvark. También se ha hecho un documental "Driving home 2 u", que incluye entrevistas íntimas, imágenes inéditas y nuevas versiones de canciones de Sour, el nombre del álbum debut en 2021.

Oliva Rodrigo, en la entrega de los premios Grammy de la música / ZUMA vía Europa Press

Ganadora de tres premios Grammy de la música, Olivia Rodrigo es una cantante rompedora que está promocionando el 'single' Drop Dead en el que será el tercer tercer álbum de la cantante, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, programado para que salga a la luz el 12 de junio.

Todo preparado

El Barça ya tiene las camisetas preparadas y se espera que sean un éxito de ventas como ha ocurrido con el resto de elásticas especiales que se han preparado para el clásico. Como ha podido confirmar SPORT, en vez del logo de Spotify, se podrá ver el logo personal de la artista como se ve en la imagen de la noticia.

Drake, Rosalia, The Rolling Stonges, Karol G, Coldplay o Travis Scott son algunos de los cantantes que han sido promocionados en los partidos de la máxima ante el Real Madrid.

La implicación de alguno de ellos fue muy grande, como en el caso de Travis Scott, quien acudió al partido de la máxima que decidió la última Liga, mostrándose como un acérrimo seguidor barcelonista.

Así será la camiseta de el clásico Barça - Madrid con Olivia Rodrigo / SPORT

Alirón

El FC Barcelona confía en que el clásico sea una gran fiesta para festejar un título de Liga que puede ser virtual o incluso matemático. El equipo afronta los últimos siete partidos de Liga con una amplia ventaja respecto al Real Madrid, que espera mantener hasta el tramo final.

El clásico es el 10 de mayo cuando solo resten cuatro jornadas para terminar el campeonato liguero. Después de ese partido, el Barça debe visitar Mendizorroza para enfrentarse al Alavés, recibe al Betis y cierra el campeonato en Mestalla ante el Valencia.

Todavía se desconoce si Olivia Rodrigo podrá esta presente en el encuentro, aunque solo su nombre ya provocará un fuerte 'boom' que dará la vuelta al mundo. El clásico es quizá el partido más seguido del planeta y el Barça volverá a sorprender con una propuesta innovadora.

El club ya se frota las manos ante esta nueva edición de camisetas que no solo reportarán ingresos económicos, sino que también reforzará la imagen del club en todos los rincones del mundo.