El Barça debería competir con un gigante por Julián Álvarez

Uno de los principales candidatos para sustituir a Robert Lewandowski la próxima temporada es Julián Álvarez. El Barça aún no ha decidido si prorrrogará el contrato del polaco, quien finaliza su vinculación a final de esta campaña, pero está atento al mercado y la 'Araña' es uno de los futbolistas más codiciados del mercado.

Pese a que en la Liga no marca desde noviembre, su prestigio no ha bajado. La disminución de su eficacia ofensiva se vincula mucho más a los planteamentos austeros del Cholo Simeone que a las virtudes que pueda tener el argentino a sus 25 años.

El Barça no le pierde la vista, pero es consciente de las dificultades de contratar al futbolista. Su cotización se mantiene alrededor de los 100 millones y, la peor noticia para el club blaugrana, es que hay clubs dispuestos a tirar la casa por la ventana por hacerse con sus servicios.

Conexión Atlético-Arsenal

Según informa la ESPN, el Arsenal está sopesando la opción de realizar una gran inversión por Julián Álvarez este verano. La información se basa en que el director deportivo de los 'gunners', Andrea Berta, tiene fuertes vínculos con el Atlético de Madrid después de pasar 12 años trabajando en el club colchonero antes de mudarse al norte de Londres en marzo pasado.

ESPN añade que Berta ya negoció la transferencia de Julián por unos 95 millones de euros desde el Manchester City en agosto de 2024 y las fuentes sugieren que mantiene una relación cercana con el agente del jugador, Fernando Hidalgo, y su equipo.

La 'Araña', en el partido de Copa del Rey del Atlético ante el Deportivo / EFE

Julián Álvarez tiene una cláusula de 500 millones de euros y su precio de salida sería de alrededor 100 millones. El futbolista tiene contrato hasta el 2030 y el Atlético, con su venta, recuperaría la inversión, además de obtener ganancias por los dos años de amortización que lleva defendiendo la camiseta rojiblanca.

Baza electoral

La posición de delantero centro es la principal que no acaba de solucionar el gigante inglés. Viktor Gyokeres era la gran apuesta, pagando unos 65 millones de euros al Sporting Club de Portugal, pero su adaptación al fútbol inglés está resultando irregular. Ahora ha vuelto Gabriel Jesús, si bien no parece una apuesta de futuro para los ingleses.

El Arsenal pronto tendrá también a Kai Havertz en condiciones, aunque sus constantes lesiones le convierten en una incógnita. La desesperación llevó a Mikel Arteta a colocar el ejercicio pasado a Mikel Merino como delantero centro.

Arteta está construyendo un gran Arsenal / EFE

El conjunto londinense está en plena fase de crecimiento, lidera la Premier League y la Champions, con un proyecto que Arteta está convirtiendo en ganador. Julián sería una guinda perfecta, pero los demás rivales europeos también suspirarán por reforzar sus plantillas, entre ellos el Barça.

El nombre de la 'Araña' puede ser muy seductor en la campaña electoral que se iniciará en breve en Can Barça y su posible fichaje sería una baza electoral muy potente para cualquier candidato.