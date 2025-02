El Barça debe decidir por Gyokeres

Se acabó el mercado de enero sin movimientos para el Barça. Marcaron mucho las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor y, a pesar de volver a la regla del 1-1 del límite salarial, imperó la prudencia a la hora de ir a por un fichaje. El club blaugrana tuvo claro que no iban a meterse en líos y, si no salía nadie, no iba a entrar nadie. Y desde la dirección deportiva se aprovechó el momento para priorizar las renovaciones de Araujo, Pedri y Gavi. Deco siempre ha pensado que es mejor retener talento y mantenerlo contento antes que acometer grandes fichajes. La prioridad, a partir de ahora, será mantener por encima de todo.

Tras el cierre de mercado, Deco va a comenzar a tomar decisiones sobre la planificación del próximo curso y una de las más importantes se centrará sobre la delantera. Hansi Flick insiste en traer, si se puede, algún jugador diferencial con gol y desborde y existe también debate sobre si es el año en el que acometer la transición en la posición del delantero centro. Lewandowski va a renovar sí o sí. Quiere seguir, sus números le avalan y Flick le quiere aunque cada vez le dosifica más.

Y es que el polaco cumplirá 37 años este verano e, internamente, hay un cierto intercambio de opiniones sobre su figura. Nadie duda que sigue siendo uno de los mejores ‘9’ del mundo y que, físicamente, es un portento, pero tanto el cuerpo técnico como parte de la directiva también están comprobando que el Barça vuela cuando juegan sin su concurso. Difícil decisión en la que Lewandowski va a tener mucho que decir y, por ahora, su posición es clara: es feliz en Barcelona y empieza a ver que aquí puede ganar cosas importantes.

La real¡dad es que el Barça debe tomar (o no) posiciones sobre alguna operación que ha sondeado. Y una de ellas es Viktor Gyokeres, el delantero que está asombrando en Europa. El club blaugrana lo tendría todo de cara para poder firmarle este verano. Hay grandes relaciones con el Sporting de Lisboa, el club mantiene un 50 por ciento de una venta de Trincao -y eso tiene un precio- y sigue el interés de los lisboetas sobre un Vitor Roque que va a tener muy complicado seguir un segundo año en el Betis.

Si a eso se le suma que el Sporting podría vender al goleador por unos 65 millones de euros, la operación le podría salir redonda al Barça en cuanto a números. Otra cosa es lo que se piensa deportivamente ya que Gyokeres, a pesar de sus 34 goles en 34 partidos, no genera un consenso total internamente. Gustan más otros perfiles como Isak (Newcastle) por su polivalencia, aunque, desde el punto de vista económico, es ahora o nunca por Gyokeres. Hay muchas variables en juego y muchos clubs de Premier que pueden pagarle barbaridades. En marzo, el mes que se mueve todo, como mucho, se decidirá.