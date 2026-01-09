El Barça da por perdido al lateral brasileño que gusta a Deco

João Victor de Souza Menezes era una oportunidad de mercado para el FC Barcelona. Y se ha desvanecido. La voracidad de la Premier League ha dejado a la dirección deportiva blaugrana sin margen de maniobra. El lateral izquierdo de 19 años del Santos está a un paso de cerrar su fichaje por el Tottenham.

Hay acuerdo entre el futbolista y el club londinense. El traspaso podría concretarse en las próximas horas. El Peixe, que necesita hacer caja y había puesto a su jugador en el mercado, solo espera una segunda oferta formal de los Spurs, que desembolsarán 15 millones de euros por este prometedor futbolista, internacional en categorías de base y llamado a dar el salto a la Seleção absoluta en el ciclo que se abrirá tras la disputa del Mundial de 2026.

Como ya explicó SPORT, el Barça se planteaba utilizar una deuda de 2,9 millones de euros que el Peixe aún no le ha abonado para abaratar la operación. Todo, sin embargo, quedaba supeditado a esperar al mercado veraniego, algo que finalmente no ha ocurrido.

Hay que recordar que este importe, olvidado en Brasil y que algún día el Barça tendrá que decidirse a cobrar, corresponde a una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que, en diciembre de 2020, le dio la razón en uno de los pleitos que se arrastraban con el Santos por el traspaso de Neymar Jr., cerrado en mayo de 2013.

Souza, que era consciente del interés blaugrana, había superado el filtro del departamento de scouting. Es un lateral valiente, prototipo de la escuela brasileña: técnico, muy ofensivo, de largo recorrido y capaz de ocupar todo el carril izquierdo. Fuerte y con una buena envergadura para su posición (mide 1,83 m), presenta unas condiciones físicas óptimas y apunta muy buenas maneras.

Consciente de su buen cartel en Europa, el Tottenham ha acelerado su incorporación. No solo el Barça manejaba informes favorables a su contratación, sino que el Bayern de Múnich llegó a enviar a un ojeador a Brasil para verlo en directo en la recta final del último Brasileirao. Varios clubes italianos también habían preguntado por él.

El canterano santista tuvo el mérito en 2025 de hacerse un nombre en una temporada muy complicada para el equipo de Neymar Jr., que solo certificó la permanencia en el Brasileirao en la última jornada.

Es, sin duda, el lateral zurdo más interesante que ha salido de Brasil en los últimos años. Va para futbolista ‘top’ y supera en prestaciones a Denner (Corinthians), que también había llamado la atención al Barça. En marzo del año pasado, Denner fue traspasado al Chelsea por 10 millones de euros, tras su buen papel en la Copinha, el principal torneo de base de Brasil.

Souza no jugará más con el Santos, que este sábado empieza la temporada 2026 recibiendo en la Vila Belmiro al Novorizontino en la primera jornada del Campeonato Paulista.