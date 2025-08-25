El Barça da un paso adelante para poder jugar en el Spotify Camp Nou

El Barça ha dado un paso muy importante para poder jugar en el Spotify Camp Nou. Según informa RAC1, el club ya cuenta con el certificado final de obra de la fase 1A del estadio, por lo que se podría abrir parcialmente el estadio.

Ahora queda el segundo paso, que es recibir el visto bueno del Ayuntamiento. Representantes del consistorio visitarán mañana martes las instalaciones barcelonistas para determinar si es posible reabrir el próximo 14 de septiembre.

Sin alternativas a la vista

El Barça está trabajando a contrarreloj para poder disputar el partido de Liga ante el Valencia en su propio feudo. En el Estadi Olímpic de Montjuïc lo tiene difícil por la celebración del concierto de Post Malone el viernes anterior al partido.

Tampoco podía optar por jugar en el Estadi Johan Cruyff pues la instalación de la CE Joan Gamper únicamente cuenta con 6.000 localidades y LaLiga exige que los recintos tengan un aforo mínimo de 8.000 para acoger un partido de Primera División. La opción de jugar en Montilivi tampoco parecía viable pues el Girona tiene previsto reacondicionar el césped de su campo en esas fechas.

La entidad barcelonista había solicitado la opción de jugar en Mestalla, pero LaLiga lo denegó. La patronal no permitía jugar más de tres partidos fuera de casa en el inicio de la competición y el conjunto de Hansi Flick ya lo ha hecho en Son Moix contra el Real Mallorca, en el Ciutat de València frente al Levante y disputará en Vallecas el duelo de la tercera jornada ante el Rayo.

La esperanza del Spotify Camp Nou

Ahora, el escenario es muy distinto. Si el Ayuntamiento confirma que todo está en regla, el Barça podrá estrenarse en el Spotify Camp Nou el próximo 14 de septiembre frente al conjunto che, aunque evidentemente se trataría de una apertura en una fase inicial en la que el recinto culé acogería unos 27.000 aficionados.

Con todo, esto sería suficiente para que se desbloqueara la situación y los responsables azulgranavieran la luz al final del túnel, pues el Camp Nou también podría ser la sede del equipo de Hansi Flick para los partidos de la fase de la Liguilla de la Champions League, que se jugará entre el 16 de septiembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, así como en la ronda de Play Offs eliminatorios que se disputarán entre el 17 y el 25 de febrero de 2026, si los blaugrana no se clasifican directamente para los octavos de final.

En este sentido, la UEFA inspeccionó las obras del estadio la pasada semana y dio su visto bueno a que el Barça juegue en el Spotify Camp Nou si tiene todos los permisos oportunos por parte de Ayuntamiento, RFEF y LaLiga, e incluso permitirá que se condicione parcialmente el sorteo del próximo día 28 de agosto para que los blaugrana disputen la primera jornada de la Liguilla como visitante (entre 16 y 18 de septiembre). Todo un balón de oxigeno para que el club siga avanzando con los trabajos de remodelación y al mismo tiempo pueda utilizar el estadio con todo lo que ello implica.