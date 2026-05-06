La condición del Barça para fichar a Cancelo

Joao Cancelo tiene muchos números de continuar en el proyecto blaugrana a partir de la próxima temporada. El futbolista portugués cuenta con el OK técnico total por parte de la dirección deportiva y de Hansi Flick para formar parte de la próxima plantilla, pero se impone una condición clara: el futbolista debe conseguir la carta de libertad o forzar un traspaso prácticamente simbólico para que la operación llegue a buen puerto. El club blaugrana ya le ha comunicado al agente del futbolista, Jorge Mendes, los parámetros del acuerdo al que se desea llegar y en las próximas semanas tratará de sacarle del Al Hilal.

Hay satisfacción plena con el rendimiento de Joao Cancelo, un futbolista que llegó en el mercado de enero prácticamente sin ritmo, pero que ha acabado por convertirse en un futbolista titular y casi indiscutible en el esquema de Hansi Flick. Curiosamente, el portugués se ha hecho un puesto en el equipo por el lateral izquierdo dejando en el ostracismo a Alejandro Balde, un futbolista cuyo futuro está en el aire porque el Barça está abierto a escuchar ofertas interesantes por él.

Flick, que ha alabado públicamente a Cancelo en alguna ocasión, está contento con Cancelo por su polivalencia e implicación. Había ciertas dudas en el portugués por sus despistes defensivos, pero el técnico alemán ha conseguido rectificar ciertos aspectos y en pocas ocasiones se le ha cogido la espalda. En el club entienden que el portugués cumple con las exigencias de un fichaje ya que tiene nivel, está adaptado y puede competir por la titularidad. Su polivalencia -puede jugar en los dos laterales- le hace una pieza de valor para el futuro, al igual que su experiencia internacional, un punto a favor en un equipo plagado de futbolistas jóvenes y que necesitan a su lado a jugadores con más años en sus piernas.

Especialmente activo se ha mostrado Cancelo en tareas ofensivas demostrando que es un futbolista muy completo en el uno contra uno y, sobre todo, muy hábil en el pase definitivo. De hecho, Cancelo ha sumado numerosas asistencias de gol y lo ha hecho en partidos relevantes esta temporada.

A partir de aquí ya entra el tema económico. A Cancelo le queda un año de contrato con el Al Hilal, pero el Barça no está dispuesto a pagar un sobreprecio por un futbolista que no cuenta para el entrenador del Al Hilal, Simone Inzaghi. De hecho, el portugués tuvo que buscarse equipo porque no le iban a inscribir en la segunda vuelta de la Liga por lo que se había convertido en un problema deportivo para los saudís. Cancelo priorizó la oferta del Barça, que era menor que la del Inter, para volver a vestir la camiseta blaugrana.

La idea del Barça es que el jugador consiga la carta de libertad renunciando a la totalidad del año de contrato que le queda en Arabia Saudí. Y no es un tema menor porque el portugués percibe unos 16 millones de euros netos por temporada. El Al Hilal desea cobrar un mínimo de 10 millones por el traspaso, pero el Barça no va a acercarse ni por asomo. Están condenados a entenderse, por lo que es probable que haya entente en una cifra muy asumible para el Barça y que no afecte al límite salarial de la entidad. Cancelo firmaría por dos temporadas, o una con opción a otra.

El agente, Jorge Mendes, va a trabajar el tema y se ha rumoreado que en la operación podría incluirse el nombre de Casadó, futbolista del gusto de los saudís y que tiene el cartel de transferible en el club blaugrana. Por ahora no hay nada aunque las conversaciones van a iniciarse en este mes de mayo con el objetivo que todo quede claro, si se puede, antes del Mundial. El Barça no tiene prisa ya que Cancelo puede convertirse en un problemón en Arabia y el tiempo también juega a su favor.