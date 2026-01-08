El Barça da un nuevo paso adelante con los palcos VIP del Spotify Camp Nou

El FC Barcelona continúa dando pasos visibles en la transformación del Spotify Camp Nou. Las obras avanzan ahora en una de las zonas clave del futuro estadio: los palcos VIP, ubicados entre la segunda y la tercera gradería. En las últimas horas han circulado imágenes en redes sociales en las que se aprecia cómo Limak, la constructora encargada del proyecto, ya ha iniciado la colocación de los cristales en este espacio destinado a generar una parte fundamental de los ingresos del nuevo recinto.

El progreso en los palcos refuerza el calendario que maneja el club para la reapertura parcial del estadio. Aunque la finalización completa de la remodelación, incluida la cubierta, sigue fijada para finales de 2027, el Barça confía en que el impacto económico llegue mucho antes. Así lo explicó recientemente el CEO azulgrana, Manel del Río, en una entrevista en TV3, donde detalló que la próxima temporada el Camp Nou podría operar ya con una capacidad cercana a las 105.000 localidades, aun sin techo.

La previsión del club pasa por tener plenamente operativas tanto la tercera gradería como las zonas VIP, consideradas estratégicas para maximizar los ingresos desde el primer momento. Con el estadio funcionando a pleno rendimiento en esa fase, el Barça estima una facturación anual en torno a los 360 millones de euros, una cifra que permitiría empezar a aliviar de forma progresiva la elevada deuda que arrastra la entidad.

Del Río quiso poner en contexto la situación financiera del club y restar dramatismo al volumen de endeudamiento, que ronda actualmente los 1.400 millones de euros. El ejecutivo defendió que se trata de una deuda asumible, ligada a la capacidad de generación de ingresos y al valor de los activos del club, subrayando que las grandes entidades deportivas suelen ser también las que manejan mayores cifras de pasivo.

La fase 1C, al caer

No obstante, antes de llegar a los 105.000 espectadores y la activación de los palcos VIP, el Barça tiene primero que completar el regreso de la afición azulgrana en toda la segunda gradería, es decir, recibir el permiso para poner en marcha la fase 1C del regreso progresivo al Estadi.

El club sigue a la espera de obtener una tercera licencia municipal que permitiría abrir la grada del Gol Nord y la zona de animación, con el partido del Oviedo del 25 de enero como objetivo. Un paso clave para pasar de los 45.000 espectadores acutales a los 62.000 que llenarían ya todo el campo sin contar la tercera gradería que sigue en construcción.