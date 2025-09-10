El Barça lo da por hecho: ya adjudica entradas VIP para el retorno al Spotify Camp Nou

La vicepresidenta del Área Institucional del Barça afirmó en declaraciones a varios medios que no estaba en condiciones de asegurar que la vuelta al Spotify Camp Nou se produciría en el siguiente partido de LaLiga ante el Getafe. La obra de la fase 1A está finalizada, peron aún falta obtener todos los permisos para la reapertura. Sin embargo, el club azulgrana es optimista y prueba de ello son las invitaciones que está realizando a varias personalidades.

Tal y como ha adelantado SPORT, el Barça cree que también jugará la segunda jornada como local en el Johan, pero maneja el 28 de septiembre, en el choque contra la Real Sociedad, como la fecha más plausible y realista para que se tenga lugar de una vez por todas el regreso a casa.

Como es habitual en grandes citas, el Barça regala entradas a personas famosas como 'influencers', cantantes o actores, normalmente nacionales, pero también conocidos globalmente como fue el caso de Travis Scott o Terry Crews. Todo ello para promocionar el partido y para potenciar la imagen del club. En este sentido, una conocida personalidad en las redes sociales ha desvelado una carta del FC Barcelona en la que el club le convida a asistir al templo culer en las próximas fechas, algo que confirma el optimismo del Barça.

Se trata del 'influencer' y estrella de Internet, Hasbulla Magomedov, un joven ruso nacido en 2002 que padece acondroplasia y que se hizo famoso hace ya algunos años por sus divertidos vídeos. En Instagram cuenta con 7,3 millones de seguidores y en TikTok 1,6. Junto a él, el Barcelona remite la invitación a Kurban Amiraslanov, también 'influencer' y figura en el mundo de las redes sociales, y Aiub Gimbatov, luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA).

La carta, remitida el 4 de septiembre y firmada por Jordi Gómez y Garcia, Director de Relaciones Institucionales y Protocolo del Barcelona, dice lo siguiente: "Deseo transmitir nuestra invitación al Sr. Gasvulla Magomedov, al Sr. Kurban Amiraslanov y al Sr. Aiub Gimbatov para que asistan a los partidos de LaLiga de nuestro primer equipo masculino de fútbol en el Spotify Camp Nou".

Además, indica que los partidos a los que están invitados son o contra la Real Sociedad el 28 de septiembre o contra el Girona el domingo 19 de octubre. Ello pone de manifiesto la confianza de la entidad barcelonista, pero también una cierta precaución, ya que no asegura ninguna fecha contreta, en la línea de los últimos días. Cabe recordar que entre medio de estos dos encuentros, el Barça tan solo jugará como local en Champions ante el PSG y después de visitar el Sánchez-Pizjúan habrá otro parón de selecciones.