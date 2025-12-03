El Barça da explicaciones sobre los incidentes con las entradas: "El club actuará con justicia"

El Barça ha comparecido hoy ante los medios, con el director general Manel del Río al frente, para explicar los fallos en el 'ticketing' del Barça-Alavés del pasado sábado, incidencia que dejó a miles de aficionados fuera del estadio hasta el minuto 20 por un error en la aplicación del club. Del Río ha asegurado que "el club actuará con justicia, para solucionarlo de forma individual y no global, e identificar rápidamente el problema".

El director general ha reiterado la confianza en los proveedores y en el sistema tecnológico, remarcando que el objetivo es garantizar la comodidad del socio. Según explicó, las pruebas de carga "superaron los volúmenes previstos" y la infraestructura "está preparada para la alta demanda". El verdadero reto, insistió, son los picos repentinos, imposibles de prever: "el comportamiento del usuario no lo puedes saber nunca".

El club, no obstante, se ha mostrado optimista y afirma haber resuelto ya los puntos críticos de cara a futuras jornadas, especialmente cuando aumente la asistencia tras obtener la licencia 1C y una vez el estadio esté terminado. Pese al error en su intento de “estresar” el sistema, Del Río aseguró que la experiencia ha servido como lección útil y herramienta de mejora para el futuro.

El Barça también confirmó que mantiene su plan de transición hacia un modelo totalmente digital, sin contemplar el retorno del carné físico, alineándose con las tendencias tecnológicas actuales.