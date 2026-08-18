El Barça da de baja a Ferran Torres y da otro paso para inscribir a los fichajes

El FC Barcelona ha desinscrito oficialmente a Ferran Torres del registro de LaLiga. El movimiento llega después de que el delantero valenciano pusiera rumbo al Paris Saint-Germain y supone un nuevo paso adelante para que el club pueda completar las inscripciones pendientes de cara al inicio de la temporada.

La salida de Ferran ha sido especialmente importante para las cuentas blaugranas. Su traspaso al PSG por cerca de 50 millones de euros ha dejado un beneficio importante para el Barça y, además, ha permitido liberar tanto la amortización pendiente de su fichaje como su salario. La suma equivale a 40 millones de beneficio por el traspaso, al quedarle 10 millones por amortizar, más otros 10 millones de ahorro salarial, lo que suma 50 millones de euros de fair play.

Ahora, con su ficha ya fuera del registro, el Barça puede utilizar ese espacio para avanzar en la inscripción de varias de las incorporaciones que todavía no aparecen habilitadas para competir.

Adeyemi y Gordon posan junto al Trofeo Joan Gamper / FC BARCELONA

Un paso adelante para las inscripciones

El margen generado por la salida de Ferran permitirá al Barça avanzar en las inscripciones de todos los fichajes de este mercado de fichajes: Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu, Rodri Hernández y Joao Cancelo, ya que ninguno ha sido inscrito a cinco días del debut liguero frente al Elche.

Los tres primeros están llamados a reforzar principalmente el frente ofensivo. Gordon y Adeyemi son dos de las grandes apuestas del verano para las bandas, mientras que Bisiwu completa las nuevas incorporaciones ofensivas de la plantilla de Hansi Flick.

En la medular, Rodri representa una de las grandes operaciones del mercado azulgrana. El internacional español ha llegado procedente del Manchester City por 60 millones de euros más 16,5 en variables y ha firmado hasta junio de 2030. Su llegada está llamada a transformar el centro del campo y darle a Flick una referencia de primer nivel. También espera su inscripción Cancelo, que regresará al Barça después de conseguir desvincularse del Al Hilal. El portugués afrontará así su tercera etapa como blaugrana.

A ellos se suma Andreas Christensen, que renovó su vínculo con el Barça cuando su anterior contrato ya había expirado y también debe volver a quedar inscrito en LaLiga.

Rodri en las / VALENTI ENRICH

El Barça gana margen en la recta final

La desinscripción de Ferran se produce en un momento en el que el Barça ya ha acelerado considerablemente su operación salida. A los cerca de 50 millones generados por el valenciano se suman los ingresos obtenidos por otras ventas, que se acercan a los 100 millones de ingresos, y los diferentes ahorros salariales conseguidos durante el verano. El club, además, trabaja dentro de la norma 1:1, una situación que permite afrontar este tramo del mercado con mucha más tranquilidad que en temporadas anteriores.

La prioridad ahora es convertir ese margen en inscripciones. Gordon, Adeyemi, Bisiwu, Rodri, Cancelo y Christensen son las carpetas que quedan por resolver, y la salida de Ferran acaba de despejar una parte importante del camino. La operación del valenciano, por tanto, no termina con su llegada al PSG: su desinscripción abre ahora espacio para que el nuevo Barça pueda empezar a completar definitivamente su plantilla.