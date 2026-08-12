El Barça se cura en salud tras la fatalidad con Roony Bardghji

La grave lesión sufrida por Roony Bardghji en el entrenamiento del FC Barcelona del pasado lunes ha provocado un cambio de planes inmediato en la política del club con los futbolistas que están en la rampa de salida este verano. Tras el fatal contratiempo del atacante, la entidad azulgrana ha reaccionado tomando medidas con los jugadores transferibles para evitar que se pongan en peligro operaciones económicas y traspasos clave en este mercado de fichajes.

Roony Bardghji, que no había viajado durante el fin de semana al triangular de Udine por mera precaución, se reincorporó el lunes con el resto del grupo para ejercitarse con total normalidad. Sin embargo, durante la sesión de entrenamiento, concretamente en el transcurso de los partidillos del tramo final, el futbolista sufrió una lesión de gravedad en los ligamentos cruzados de la rodilla.

Traspaso caído

A causa de este percance, Bardghji tendrá que pasar por el quirófano y permanecerá de baja por lo menos siete meses de competición. Esta fatalidad ha provocado que se caiga de forma definitiva un traspaso que en el club ya se daba prácticamente por hecho y que se encontraba en sus etapas finales de negociación.

El mensaje del FC Barcelona a Roony Bardghji / FCB

Ante este escenario, la cúpula del club decidió actuar de urgencia la misma tarde-noche del lunes. Se contactó directamente con los futbolistas que no entran en los planes de Hansi Flick para la primera plantilla de esta temporada para comunicarles que el martes no iban a ejercitarse con el grupo por precaución y al no contar para los planes de Flick. El objetivo directo de esta medida es evitar que se repita una situación que no debería haber sucedido y proteger a los activos para que no sufran contratiempos físicos en las próximas sesiones.

Marc Casadó, durante la pretemporada / Dani Barbeito

Por este motivo, en el entrenamiento del pasado martes se optó por dejar trabajando al margen a futbolistas como Marc Casadó —por quien la entidad pretende ingresar al menos 30 millones de euros—, Héctor Fort, Tommy Marqués, Guille Fernández y Toni Fernández. En el resto de estos casos, la salida de ninguno de ellos está todavía cerrada con ningún club, motivo por el cual no se había optado antes por ejercitarlos por separado.

Jofre, al margen desde el jueves

A este grupo de futbolistas se suma el caso de Jofre Torrents, quien también está trabajando al margen del resto de sus compañeros. No obstante, en la situación de Jofre existe una diferencia importante: el jugador lleva ejercitándose por separado desde el pasado jueves debido a que su traspaso al Ajax ya está totalmente cerrado. La operación solo se encuentra a expensas de que se resuelva la burocracia correspondiente, y por ello el Barça ya optó en su momento por que no viajara a Udine y se entrenara al margen, precisamente para garantizar que no se cayera dicho acuerdo.

Jofre, junto a Tommy Marqués / Marc Graupera

Esta decisión de separar al grupo se ha tomado con carácter de urgencia a pesar de que puede chocar con la metodología habitual de Hansi Flick. El entrenador no es partidario de dejar a futbolistas fuera ni de generar estas situaciones desagradables en el día a día, donde una parte del grupo trabaja por un lado y el resto por otro. Sin embargo, se vive estos días este contexto incómodo a la espera de que se vayan resolviendo las salidas de forma definitiva.