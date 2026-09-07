El Barça cumple con el presupuesto y prevé ingresos récord para esta temporada

El Barça ha desvelado este lunes cómo ha cerrado las cuentas de la temporada 2025-26. Lo hace con 200.000 euros de beneficio en la gestión ordinaria, pero con un total de 18 millones negativos si se tienen en cuenta las operaciones extraordinarias. Destacan los 1.060 millones de ingresos de explotación, algo menos de los 1.075 esperados pero más de los 994 del curso anterior.

El aumento de ingresos se explica en diferentes factores. Por ejemplo, se han ganado 50 millones más en concepto de ticketing, Vip y Museo. Se ha logrado por el regreso al Spotify Camp Nou y a pesar de haber tenido que jugar algunos partidos tanto en el Johan Cruyff como en Montjuïc. Las ganancias en Televisión y Media son de cuatro millones menos debido a que los de Flick llegaron hace dos temporadas a las semifinales de Champions y el pasado curso cayeron en cuartos. Los ingresos por patrocinadores alcanzaron los 265 millones de euros y los de BLM llegaron a los 208, 40 más que en el anterior ejercicio. Se ingresaron también 43 millones en traspasos como los de Dro, Pau Víctor, Ansu Fati, Trincao y Jan Virgili.

Los gastos pasaron de 964 a 1.022 millones de euros. Destacar el aumento de la masa salarial deportiva, pasando de 534 a 571 millones. El aumento del 7% se debe a algunas renovaciones realizadas en el primer equipo. Con un resultado financiero negativo de 37 millones, el balance final en la actividad extraordinaria es de un superávit de 200.000 euros. Eso sí, el balance final es negativo en 18 millones, básicamente por una operación extraordinaria.

Lo que fue una palanca, Barça Studios, sigue lastrando al club, aunque cada vez menos. La junta, como ya hiciese la pasada temporada, ha decidido volver a deteriorar la sociedad Barça Produccions. El importe reconocido como gasto extraordinario asciende a -23 millones antes de impuestos, dejando el valor total de la sociedad en 116 millones, de los cuales queda una participación del club valorada en 73 millones. El Barça ha incrementado su porcentaje del 53,4 % al 63,14 % como contraprestación por los impagos de algunos inversores. Indican desde el club que los 18 millones negativos podrían haberse borrado con algún traspaso antes del 30 de junio, pero prefirieron no hacerlo.

Presupuesto

En cuanto al presupuesto para la presente temporada, el club prevé unos ingresos de 1.195 millones de euros, con un beneficio de un millón de euros. Destaca el aumento de 60 millones en ingresos por estadio, de 50 en la actividad comercial y patrocinios y el ingreso previsto por traspasos de 74 millones, explicando el club que la mayoría de ellos ya se han logrado este verano.

Por lo que hace referencia a los gastos, que serían de 1.133 millones, destaca el aumento en salarios deportivos. Pasa de 571 millones a 636. Ello se debe a los fichajes y renovaciones del primer equipo y el aumento del presupuesto en la sección de baloncesto.