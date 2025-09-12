El Barça cumple con la norma deportiva: "No hay perjuicio para el rival"

El Barça-Valencia de la jornada 4 de LaLiga ya tiene escenario definitivo. No será el Spotify Camp Nou, todavía pendiente de recibir el permiso municipal para abrir tras terminar la Fase 1A de las obras, sino el Estadio Johan Cruyff, que se estrenará como feudo de Primera División con capacidad para apenas 6.000 espectadores.

El cambio de estadio, obligado por los plazos de la reforma y por la imposibilidad de usar Montjuïc debido al concierto de Post Malone del próximo 12 de septiembre, había generado dudas en torno a si los equipos podían verse perjudicado por disputar el partido en un recinto más reducido. La incógnita se centraba en las dimensiones del terreno de juego, pero esas dudas se han disipado: el Johan Cruyff cuenta con exactamente el mismo tamaño que el Camp Nou, 105 metros de largo por 68 de ancho, medidas homologadas por la UEFA y habituales en los grandes estadios europeos y de Primera División.

Santiago Bernabéu (Real Madrid) – 105 × 68

Spotify Camp Nou (FC Barcelona) – 105 × 68

Metropolitano (Atlético de Madrid) – 105 × 68

Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla FC) – 105 × 70

Benito Villamarín (Real Betis) – 105 × 68

Reale Arena (Real Sociedad) – 105 × 70

Estadio de la Cerámica (Villarreal CF) – 105 × 68

San Mamés (Athletic Club) – 105 × 68

Mestalla (Valencia CF) – 105 × 70

El Sadar (Osasuna) – 104 × 65

Balaídos (RC Celta de Vigo) – 105 × 69

Estadio de Vallecas (Rayo Vallecano) – 100 × 65

Mendizorroza (Deportivo Alavés) – 105 × 67

RCDE Stadium (RCD Espanyol) – 105 × 68

Martínez Valero (Elche CF) – 108 × 70

Coliseum Alfonso Pérez (Getafe CF) – 105 × 70

Son Moix (RCD Mallorca) – 105 × 68

Ciutat de València (Levante UD) – 107 × 70

Carlos Tartiere (Real Oviedo) – 105 × 68

Montilivi (Girona FC) – 105 × 68

De hecho, el propio Corberán en la previa del duelo evitó la polémica por el terreno de juego elegido: "Escucho poco lo que se puede decir. El campo tiene las mismas dimensiones de césped, así que lo contrario es erróneo. Los Lamine, Ferran, Raphinha o Pedri están muy por encima de las dimensiones de la grada", añadió.

Así, más allá del ambiente, del aforo y del impacto mediático de pasar de una obra magna como será el nuevo Spotify Camp Nou a un estadio de formación, lo estrictamente deportivo no cambia. El Valencia se encontrará un campo idéntico en proporciones al que habría tenido en Les Corts. “No hay perjuicio para el rival”, afirman fuentes del club, que remarcan que el campo ha sido adaptado para cumplir con todos los estándares de LaLiga, incluida la instalación del VAR y la conectividad de fibra, como hemos ido informando en SPORT estos días.

El Johan Cruyff, inaugurado en 2019 como la joya de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, está diseñado precisamente con esa idea: ser un estadio de élite, aunque de escala reducida a nivel de aforo, que permita al filial y al femenino competir en condiciones profesionales y en competiciones internacionales como la Women's Champions League o la Youth League. Su aforo de 6.000 asientos poco tiene que ver con los 99.000 del viejo Camp Nou o incluso con los 27.000 previstos en esta primera fase de la remodelación, pero su terreno de juego cumple las máximas exigencias.

Para los jugadores culés será un regreso temporal a un escenario que en el que algunos ya han jugado hasta en dos ocasiones (el Gamper contra la Juventus en 2021 y el de esta temporada frente al Como), con la seguridad de que en lo deportivo no hay diferencias más allá del calor menor del público.

Más allá del estadio, todas las miradas se centrarán en cómo responde el equipo de Flick tras el parón internacional y después del empate en Vallecas, sabiendo que el liderato en este inicio de curso, a la espera de lo que haga el Madrid contra la Real, no admite más tropiezos.