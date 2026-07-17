El Barça culmina con éxito una emisión de bonos por valor de 105 millones de euros

El FC Barcelona ha completado con éxito una emisión de Senior Secured Notes por un importe de 105 millones de euros, con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14%. La operación ha recibido un sólido respaldo por parte de los inversores institucionales internacionales. La demanda ha superado ampliamente el importe ofertado, con una sobresuscripción superior al 200%, y la totalidad de la emisión se ha colocado en menos de dos horas entre un grupo seleccionado de inversores estadounidenses formado por compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones.

Ferran Olivé vicepresidente del FC Barcelona / FCB

El éxito de la operación refuerza la confianza de los mercados internacionales en la solidez del proyecto del FC Barcelona, así como en la capacidad del Club para ejecutar su estrategia financiera y de crecimiento. La elevada demanda registrada y las condiciones obtenidas en esta emisión evidencian el respaldo de los inversores a la evolución financiera del Club. Este apoyo se refleja, asimismo, en la reducción del diferencial exigido por el mercado, que ha pasado de 240 a 202 puntos básicos respecto a la emisión anterior, lo que pone de manifiesto una percepción más favorable del riesgo y una mayor confianza en el proyecto del FC Barcelona.

Laporta, presdidente del FC Barcelona / SPORT

Los fondos obtenidos en esta primera emisión se destinarán a reforzar la posición de tesorería del Club y a seguir avanzando en la ejecución de su plan estratégico, en línea con los objetivos de crecimiento y consolidación financiera del FC Barcelona. Goldman Sachs ha actuado como entidad directora y agente colocador de esta emisión de bonos a diez años.