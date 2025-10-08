La del Barça, la cuarta plantilla con mayor incremento de valor en el último año

La temporada 2024-25 del Barça fue prácticamente inmaculada, conquistando LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. El gran año de los pupilos de Hansi Flick no solo ha tenido repercusión en las vitrinas, sino también en el valor económico de la plantilla, pues los futbolistas culés han incrementado su valor en 242 millones de euros respecto a la última campaña.

El plantel del Barça es el cuarto que más ha aumentado su valor en este 2025, solo por detrás de Chelsea (364 millones), PSG (303) y Eintracht de Frankfurt (294), según los datos del 'Observatorio de Fútbol del CIES'. En el lado contrario se encuentran los dos clubes de Manchester. La plantilla del United se ha devaluado en 377 millones de euros, mientras que la del City ha reducido su valor en 315 millones.

La plantilla del Chelsea es la que más ha incrementado su valor y la más cara del panorama futbolístico / EFE

El Barça también está entre los clubes con mayor valor de plantilla, ya que la suma del valor de sus futbolistas supera los mil millones de euros. Únicamente hay siete conjuntos más que sobrepasan esta cifra: cinco ingleses, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal y Tottenham; un francés, el PSG; y dos españoles, Real Madrid y FC Barcelona.

Además, el estudio muestra que el conjunto azulgrana ha obtenido un beneficio neto de 23 millones de euros en traspasos durante el último año. Los azulgranas son uno de los pocos clubes candidatos a la Champions con un gasto neto positivo. El Liverpool tiene un coste de 235 millones, el PSG acumula pérdidas de 48 'kilos', o el Newcastle, primer rival de los culés en esta edición de la Liga de Campeones, posee un gasto negativo de 100 millones.