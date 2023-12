El Barça lo tiene crudo con Lenglet

Clément Lenglet tuvo la oportunidad de estrenarse en la Premier League con el Aston Villa en este final del 2023. El francés había sido suplente en los 17 partidos anteriores y, cuando le tocó jugar por unas molestias de Pau Torres, defraudó en el aspecto defensivo.

En su primer partido, ante el colista Sheffiled United destacó en el aspecto ofensivo, pero no pudo evitar un decepcionante empat (1-1). Unai Emery entonces le defendió: "Lenglet es muy buen profesional. Viene a entrenar incluso cuando los jugadores tienen un día libre para hacer trabajo extra. He hablado con él y le he dicho que estoy muy contento con él y que el equipo lo necesita".

Unos elogios que, sin embargo, quedaron diluidos con sus actuaciones en los dos siguientes encuentros. Frente al Manchester United volvió a estar bien en ataque, dio incluso una asistencia, pero atrás sufrió de lo lindo. Garnacho, entrando por su perfil, fue una pesadilla y el Aston Villa vio como el United le remontaba un 0-2 en Old Trafford para perder por 2-3.

Alejandro Garnacho celebra uno de sus goles al Aston Villa / AFP

El francés estuvo especialmente desafortunado en el último tanto de Hojlund cuando regaló el córner con un intento de regate en el interior de su propia área.

Emery le dio una nueva oportunidad frente al Burnley y sus prestaciones defensivas tampoco mejoraron. Los 'villanos' acabaron venciendo por 3-2 con un penalti in extremis, pero antes sufrieron mucho.

"Tuvo que correr mucho hacia su portería"

El 'Mail', en su crónica recoge que "mientras Lenglet estaba en el campo, el Burnley sintió que tenía su oportunidad. Tuvo que correr mucho hacia su propia portería, especialmente en la segunda mitad". Emery reaccionó y lo sustituyó en el minuto 62 por un Pau Torres que ya estaba recuperado.

El galo lo tendrá difícil a partir de ahora para volver a jugar en la Premier League. Sus presencias hasta la fecha se habían reducido a cinco intervenciones en la Conference League. El Aston Villa pasó con facilidad a los octavos de final, donde le corresponderá un rival de la ronda previa de 'play-off' en la que participa el Betis tras quedar tercero en su grupo de la Europa League.

Lenglet, durante el partido ante el Sheffield / EFE

El bajo rendimiento defensivo de Lenglet es una mala noticia para el FC Barcelona. El club blaugrana buscó en traspaso en verano y solo consiguió una cesión por una temporada, como la anterior campaña había realizado con el Tottenham. Hubo conversaciones con el fútbol saudí, pero el futbolista quería continuar en Europa.

Renovación

Lenglet amplió durante la pandemia su contrato hasta el 2026 en una fórmula de la directiva de Josep Maria Bartomeu para diferir los altos salarios. De esta manera, al galo le quedan dos años más firmados con el Barça.

De no revalorizarse en la Premier, su caso volverá a ser un problema. El club blaugrana no cuenta con él ya que el puesto del eje defensivo lo tiene cubierto de sobras con los actuales cuatro centrales (Araujo, Koundé, Iñigo Martínez y Christensen), a los que habrá que añadir el repescado Chadi Riad, Eric Garcia que debe volver del Girona y los jóvenes con proyección del primer equipo Mika Faye y Pau Cubarsí.

El Barça deberá buscar una nueva salida para Lenglet con la esperanza de poder romper de forma definitiva su vinculación y liberarse de una alta ficha para mejorar su fair play financiero.