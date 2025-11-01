El Barça cree que sacará dinero por Vitor Roque

La operación Vitor Roque no acabó bien en el Barça. El delantero brasileño llegó como una estrella emergente, pero su vida en Barcelona fue complicada y, finalmente, lo vendieron al Palmeiras. El club blaugrana llegó a perder unos 4,5 millones de euros en prácticamente un año, impuestos y salario a parte, pero tienen la convicción de que acabarán ganando dinero con el futbolista. Por las variables que firmaron con el Palmeiras y porque podría darse una venta a futuro que daría réditos ya que mantienen el 20 por ciento de la propiedad.

No hubo paciencia con Vitor Roque, ni tampoco acabó de aclimatarse en el fútbol europeo. Es cierto que el brasileño llegó muy joven al Barça, a mitad de temporada y en un año muy complicado deportivamente. Xavi Hernández prácticamente no le utilizó y Flick no le quiso, por lo que se fue cedido al Betis. Tras más de seis meses, el delantero volvía a Brasil en una operación rocambolesca a tres bandas.

El traspaso significó la operación mas cara de la historia del fútbol brasileño. Y Vitor Roque comenzó con presión, pero ha ido creciendo a pasos agigantados y se ha convertido en la estrella de un Palmeiras que optará a finales de mes por la Copa Libertadores en su enfrentamiento con el Flamengo. Con el Palmeiras lleva ya 17 goles en menos de un año y tiene serias opciones de ir al Mundial con Brasil.

La primera alegría económica con el Barça podría llegar el 29 de noviembre si el Palmeiras de Vitor Roque se logra hacer con la Libertadores. El Barça cobró 25,5 millones de euros más cinco en variables. La mayoría de estas variables son prácticamente incobrables, pero sí hay dinero si el delantero levanta títulos importantes. Y aquí, al Barça le podría caer cerca de un millón de euros.

Más allá de eso, en el Barça tienen el convencimiento de que Vitor Roque podría protagonizar otro sonado traspaso en el futuro. Varios clubs de la Premier están siguiendo atentamente sus evoluciones y podría darse alguna sorpresa. No en enero y quizás tampoco en verano, pero sí en un futuro próximo. El 20 por ciento de los derechos que se reservó el Barça podrían convertirse en un ingreso importante.

Las relaciones entre Palmeiras y el Barça son buenas. El director deportivo, Deco, está plenamente informado de lo que sucede entorno al futbolista. Y por ahora hay calma, aunque confían en que el brasileño acabe dando dinero al club que le trajo y, finalmente, no le quiso.