El Barça cree que está en la 'pole' por Julián

Calma chicha en el Caso Julián Álvarez hasta que acabe el Mundial. Incluso hasta finales de este mes de julio. El delantero argentino sigue siendo la opción número uno del Barça para reforzar la posición de delantero centro tras la marcha de Robert Lewandowski al Chicago Fire de la MLS. Lo dejó bien claro con una primera oferta presentada al Atlético de Madrid de unos cien millones de euros, oferta a la que ni contestó el club rojiblanco.

La actitud del club madrileño tuvo doble respuesta. Por parte del jugador y del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. El primero declaró hace unas semanas en Estados Unidos que quería cumplir su sueño e instaba a su club a negociar. Laporta, el día que tomó posesión del cargo de presidente, quiso dejar bien claro que la oferta presentada tenía fecha de caducidad.

El siguiente paso, según explicó SPORT hace unos días, será presentar una nueva oferta por Julián al Atlético de Madrid a finales de este mes de julio. La cantidad fija será similar a la ya presentada de cien millones de euros, pero aumentará con una serie de variables. Incluso podría hacerlo con la inclusión de algún futbolista del agrado del Atlético de Madrid. La idea es que Laporta encabece las negociaciones y hable tanto con Enrique Cerezo como con Miguel Ángel Gil Marín, pues en el Barça ven un obstáculo en Mateu Alemany, exdirector deportivo azulgrana y director de fútbol del club madrileño en la actualidad.

En el club azulgrana siguen siendo optimistas y creen que la operación se acabará haciendo. Lo son porque cuentan con la voluntad de Julián Álvarez, que no ha querido en ningún momento negociar con otros clubes. El Arsenal y el PSG son dos equipos con los que se ha relacionado al delantero argentino, pero el futbolista ha rechazado a ambos porque solo quiere jugar en el Barça. Además, en la dirección deportiva azulgrana tienen la constancia que ni Arsenal ni PSG han superado, de momento, la cantidad ofrecida por el club azulgrana. Explican que los ingleses no llegan a los cien millones de euros, mientras los franceses solo lo harían incluyendo a jugadores en la operación.

Plan B

Son optimistas en el Barça con la llegada de Julián, pero también tienen claro que el caso no se puede alargar mucho más allá de los primeros días de agosto, teniendo en cuenta que la Liga comenzará para el equipo de Hansi Flick el 23 de agosto. Es por ello que Laporta ya dijo que la oferta no era ilimitada en el tiempo. No lo será tampoco la nueva. Si el Atlético de Madrid sigue sin querer negociar, el club azulgrana mirará a otra parte para reforzar la delantera.

En este sentido, fuentes cercanas a la dirección deportiva azulgrana admiten que Deco tiene trabajada la llegada de otro delantero. Sin filtrar el nombre del mismo, se limitan a explicar que es un atacante que ilusionaría tanto a Flick como a la afición y que está entre los atacantes más destacados del panorama internacional.