El Barça cree que también jugará en el Johan contra el Getafe y confía en reabrir el Camp Nou ante la Real Sociedad

Son días movidos en el aspecto extradeportivo. Con el equipo listo para volver a los entrenamientos para preparar el choque liguero ante el Valencia, toda la atención mediática gira ahora en torno al estadio en el que se disputará el partido.

El Barça comunicó ayer a sus socios que el partido se disputaría en el Johan Cruyff, estadio con una limitada capacidad de 6.000 espectadores. Sin embargo, parece que este no será el único partido que se disputará en Sant Joan Despí.

Según ha podido saber SPORT, el Barça asume, salvo un avance mayúsculo en los próximos días, que el encuentro ante el Getafe también se disputará en el Johan. En el club trabajan con esa idea desde hoy y ya organizan la logística alrededor de ese escenario.

Los emisarios de LaLiga abandonan el Johan tras haber inspeccionado todo el recinto. / efe

Lógicamente, la intención de la entidad azulgrana pasa por tener el Camp Nou disponible lo antes posible, pero desde dentro se considera que la opción más realista para por acoger el partido del 28 de septiembre contra la Real Sociedad.

Ese duelo se contempla como una prueba general para que la UEFA valide el estadio antes del regreso de la Champions. No es un detalle menor: en los últimos días, el PSG ha presionado con fuerza para que el enfrentamiento europeo se juegue en el Camp Nou, lo que refuerza todavía más la necesidad de llegar a tiempo.

Reunión Barça-Ayuntamiento de última hora

Además, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al Ayuntamiento, instantes antes de difundir el comunicado, un ejecutivo del club mantuvo una reunión de última hora con representantes del consistorio.

El encuentro no terminó modificando nada y el mensaje salió como estaba previsto. Durante esas horas también se valoró incluir en el comunicado que el Barça-Getafe del día 21 se jugaría igualmente en el Johan, pero finalmente se optó por no hacerlo.

Pocas horas después, la vicepresidenta Elena Fort compareció en RAC1 y, preguntada por esa posibilidad, admitió que no podía confirmar que el Camp Nou estuviera listo para entonces. Una declaración que refleja de manera clara que persisten las dudas internas y que el club, en realidad, ya se inclina hacia la opción Johan.

El Estadi Johan Cruyff del FC Barcelona. / FCB/FCF / Europa Press

Así pues, el Barça trabaja volver al Camp Nou el 28 de septiembre y utilizar ese partido frente a la Real Sociedad como banco de pruebas. Hasta entonces, el Johan Cruyff seguirá siendo la solución práctica, mientras la directiva apura plazos, permisos y trabajos técnicos con la presión de la UEFA y de un rival europeo que insiste en que la eliminatoria debe disputarse en el nuevo Camp Nou.

Mientras tanto, emisarios de LaLiga han inspeccionado esta mañana el Johan Cruyff para revisar, entre otras cosas, una línea de fibra óptica para evitar problemas con el VAR como sucedió en Vallecas.

Ha sido una extensa visita de unas dos horas de duración en la que, acompañado por trabajadores del club, han revisado todos y cada uno de los elementos que la patronal considera necesarios y oportunos para la práctica del fútbol y para una correcta retransmisión televisiva.