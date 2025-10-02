El Barça corrió más, el PSG corrió mejor

La segunda jornada de la Champions en Montjuïc dejó una lección clara: no siempre gana el que más corre, sino el que mejor lo hace. El Barça recorrió 117 kilómetros, tres más que el PSG (114), según datos de la UEFA recogidos por Marc Guillén, pero los de Luis Enrique acabaron dominando el partido a partir del descanso. La sensación fue que los jugadores azulgranas, después de media hora inicial de gran nivel, terminaron fundidos ante la capacidad parisina para imponer su plan con balón.

El Barça salió con personalidad, pese a las bajas sensibles que presentaban ambos equipos. Durante los primeros 35 minutos, el equipo de Hansi Flick firmó una exhibición con balón: control, circulación rápida y la capacidad de someter al PSG. La posesión en ese primer tiempo reflejaba esa dinámica: 53% para el Barça frente al 47% de los visitantes.

La movilidad de Pedri y De Jong, junto a la seguridad de Eric Garcia (el que más pases completó, 52 de 56), permitían al conjunto azulgrana mandar en el partido. Gerard Martín, con un 100% de precisión en el pase (29 de 29) era otro ejemplo de solidez en la base de la jugada, en una banda en la que tuvo que defender un buen rato a Hakimi.

El giro del descanso

Todo cambió tras el paso por los vestuarios. Luis Enrique ajustó la presión y el Barça ya no encontró la manera de salir desde atrás. El PSG subió líneas, mordió con más intensidad y empezó a encontrar espacios a la espalda de los laterales. La diferencia entre las dos mitades fue evidente: el Barça pasó de 242 pases completados en la primera parte a solo 118 en la segunda. El PSG, en cambio, creció: de 176 a 241.

La posesión global terminó virando hacia el lado francés (54% frente al 46% del Barça), síntoma de que en la segunda parte el dominio fue absoluto de los visitantes (62% contra un 38%). La presión parisina se tradujo en una sensación de asfixia: los azulgranas no podían enlazar más de tres o cuatro pases consecutivos, y el equipo se fue partiendo.

El desgaste físico

La diferencia también se notó en la energía. Los jugadores del Barça corrieron más metros, pero sin la misma eficiencia. El esfuerzo por intentar sostenerse sin balón acabó pasándoles factura. En total, el tiempo efectivo con la pelota en el primer tiempo fue equilibrado (14:46 minutos para el Barça y 12:52 para el PSG), pero en el cómputo global el dominio visitante fue claro: 28:51 minutos para los franceses y solo 24:41 para los azulgranas.

El Barça mostró personalidad y calidad en el inicio, pero el PSG se impuso con inteligencia táctica y frescura física en el tramo decisivo. Dos equipos mermados por las bajas, pero con la diferencia marcada por la capacidad de uno para reinventarse al descanso y la imposibilidad del otro para mantener el pulso