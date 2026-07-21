El Barça se convierte en el equipo con más campeones del mundo en plantilla

España se coronó como campeona del Mundo por segunda vez en su historia, e igual que como sucedió en 2010, lo ha hecho teniendo una gran cantidad de jugadores del Barça. En esta edición, hasta 8 futbolistas blaugranas han conseguido conquistar la Copa del Mundo, algunos con más protagonismo que otros, pero todos campeones: Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Eric García, Joan García, Ferran Torres y Cubarsí.

Esto le convierte en el equipo que actualmente tiene a más campeones del mundo en plantilla, un récord que antes de la victoria tenía en su propiedad River Plate, al contar en sus filas con Otamendi, Pezzella, Montiel y Acuña, todos campeones en 2022.

Ahora mismo, el equipo argentino baja hasta la tercera posición, mientras que en segunda se encuentra el Atlético de Madrid, con un jugador menos que el Barça: Grimaldo, Baena, Pubill, Llorente, Nahuel Molina, Almada y Julián Álvarez. Los colchoneros podrían haber empatado al equipo culer, pero la marcha de Griezmann, campeón en 2018, deja en desventaja al equipo madrileño.

Empatado con River Plate encontramos al PSG, que suma a Fabian Ruiz a una lista compuesta por tres campeones en 2018: Dembélé, Lucas Hernández y el inminente fichaje de Digne.

En cuarto puesto encontramos igualados al Arsenal y al Athletic Club, ambos con tres jugadores españoles: Merino, Raya y Zubimendi en el equipo de Londres y Unai Simón, Laporte y Nico Williams en el vasco.

Por su parte, no encontramos al Madrid hasta la quinta posición. El equipo de Mourinho apenas cuenta con dos jugadores que saben cuánto pesa la Copa del Mundo: Cucurella y Kylian Mbappé.

Actualmente, hay otros cinco equipos empatados con el Madrid, siendo estos el Inter de Milán, con Pavard y Lautaro; el Inter de Miami, con Messi y De Paul; el Tottenham, con el Cuti y Pedro Porro; el Liverpool, con Muñoz y Mac Allister, y el Lyon, con Tagliafico y Tolisso.

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Eso sí, cualquier traspaso en lo que queda de mercado puede terminar desbancando al Barça como equipo con más campeones del mundo, pero por ahora el dato demuestra el buen trabajo del equipo blaugrana, especialmente en el desarrollo de la cantera, pues de los ocho ganadores del Mundial, cinco son de La Masia, siendo estos Eric, Olmo, Lamine, Gavi y Cubarsí.