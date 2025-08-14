El Barça se convierte en el canal deportivo de Youtube con más suscriptores del mundo

El FC Barcelona es uno de los clubes con más fuerza a nivel planetario, prueba de ello es su gran comunidad distribuida por todo el mundo, pero también el crecimiento continuado en sus redes sociales. El club vio una gran oportunidad en este sentido y decidió impulsar sus canales digitales durante esta pretemporada, dejando de lado a Barça One.

Esta nueva estrategia ha sido un éxito total: el Barça ha alcanzado los 22,8 millones de suscriptores en YouTube, superando así a la NBA (23,6 M) y la FIFA (23,3 M), las dos entidades que hasta hace pocas semanas ostentaban el primer y el segundo lugar del podio. De este modo, el club azulgrana se ha convertido en la institución deportiva más seguida en todo el mundo en dicha plataforma.

El pasado mes de enero, el Barça ya se convirtió en el primer club deportivo en superar los 20 millones de suscripciones y ahora refuerza su liderazgo en el sector. En comparación con otras cuentas deportivas de referencia, el Real Madrid cuenta con 18,1 millones de suscriptores, LaLiga con 13,1 millones y el Liverpool con 11,7 millones.

Más allá de sus buenos números previos a la pretemporada, la clave del crecimiento del canal ha sido la retransmisión de los partidos de la gira asiática y el Trofeu Joan Gamper de forma gratuita. Los partidos ante el Seúl y el Daegu suman 16 y 13 millones de visualizaciones, respectivamente. No obstante, el 'stream' más seguido fue el del partido del Joan Gamper de pasado domingo ante el Como. El club ha informado de que se registró un pico de 3.282.834 espectadores simultáneos, una media de 1.826.927 espectadores simultáneos, 9,7 millones espectadores únicos y 18.746.962 visualizaciones.

Así pues, pese a que en un principio el club azulgrana apostó por suscripciones de pago para ver los partidos de pretemporada, finalmente, los fallos técnicos supusieron una gran oportunidad para hacer crecer las plataformas digitales de Barça. Además, la entidad culer ha logrado llevar a cabo un acto de difusión y promoción de la lengua catalana sin precedentes, ya que el catalán era la única opción que proporcionó el club para seguir los diferentes encuentros en todo el mundo.