El Barça, a contrarreloj para poder inscribir a Dani Olmo ante el Athletic

El Barça se ha marcado como clara prioridad para los próximos días la inscripción de Dani Olmo con el objetivo de que pueda debutar como titular ante el Athletic este sábado en Montjuïc. El club blaugrana ya intentó infructuosamente inscribirle para la primera jornada, pero hay la seguridad de que todo quedará solucionado en las próximas horas. La salida de Gundogan y Vitor Roque, que queda firmada hoy mismo, facilita mucho las cosas pero quedará pendiente alguna salida más como la de Mika Faye, con quien se está muy cerca ya de llegar a un acuerdo de traspaso.

Dani Olmo no jugó ante el Valencia y el técnico, Hansi Flick, aseguró que no le convocó porque llevaba muy pocos entrenamientos y no deseaba arriesgar. Olmo tenía muchas ganas de jugar este partido pero tuvo que aguantarse y el Barça le tranquilizó asegurándole que el problema de la inscripción quedaría resuelto para la segunda jornada. La dirección deportiva ha apretado el acelerador con las salidas de Gundogan y Vitor Roque y se podrá utilizar unos 13 millones de euros del ahorro en fichas, pero no sería suficiente.

La idea del Barça es intentar el traspaso de Mika Faye, que comparte representante con Dani Olmo, antes de que finalice la semana. Hay ofertas encima de la mesa y tanto el Barça como el jugador deben decidir. El club blaugrana quería un mínimo de 15 millones de euros y una opción de recompra, pero es probable que no se llegue a tanto porque hay cierta premura para solventarlo todo. El traspaso de Faye sí que daría ya la inscripción a Olmo. Queda también la cesión de Lenglet aunque es un tema complejo y habrá que ver si queda resuelto esta misma semana.

Lo que sí tiene claro el Barça es que va muy justo de límite salarial. Y hay varias opciones para que lleguen más fichajes. Una de ellas es ingresar los 60 millones de euros que faltan por Barça Visión, una operación complicada a finales de agosto, o firmar el contrato con Nike, que se ha ido demorando y parece que pinta ya más una vez bien iniciada la temporada. La última vía será dar más salidas de jugadores que no van a entrar en los planes del club. Está Ansu Fati y alguno de los laterales como Héctor Fort o Alex Valle. Es improbable que se de una venta millonaria de algún jugador importante en los últimos días de mercado. El club blaugrana desea incorporar a un extremo y un lateral derecho en estos últimos días y esperan que las cifras acaben cuadrando.