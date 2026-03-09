FC BARCELONA
El Barça contará con el apoyo de 1.300 socios desplazados a Newcastle
Una gran masa de socios y peñistas viajarán a Newcastle para animar al equipo y contrarrestar el ambiente local en St. James' Park
Este martes, los de Flick no caminarán solos en uno de los escenarios más imponentes y ruidosos del fútbol británico. St. James' Park sentirá el aliento culé en una de las salidas más icónicas de la temporada, donde más de 1.200 socios y peñistas ya ponen rumbo al norte de Inglaterra para el asalto a los octavos de final de la Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona.
La marea azulgrana ha iniciado su desembarco en Newcastle para vivir un partido de ida de altísima tensión. En una competición donde los ambientes visitantes son una verdadera prueba de fuego, el equipo contará con un escudo humano de casi 1.300 aficionados, cuya misión será que los cánticos visitantes resuenen por encima del rugido de las gradas locales.
La respuesta de la masa social ha sido, una vez más, espectacular. Según cifras oficiales del club, un total de 1.282 aficionados con entrada se desplazarán hasta la ciudad del río Tyne. La expedición está liderada por 949 socios y socias, columna vertebral de la animación en Europa, a los que se suman 333 peñistas listos para teñir de azulgrana las calles de Newcastle desde horas antes del pitido inicial.
Del mundo a Newcastle
El carácter global del club volverá a quedar de manifiesto en las gradas inglesas. La representación más numerosa correrá a cargo de la PB London of Great Britain, que con 38 miembros ejercerá de anfitriona en tierras británicas. Junto a ellos, la pasión se multiplicará con la fidelidad innegociable de las peñas de Polonia, así como la de grupos llegados desde Lieja y París. El alcance mundial del Barça se hace evidente con la presencia de los peñistas de Shanghái, que cruzarán medio mundo para no perderse esta gran noche europea. A este contingente internacional se unirán, por supuesto, numerosas peñas llegadas desde Catalunya y diversos puntos de España, configurando un mosaico de apoyo incondicional.
El vestuario azulgrana es plenamente consciente de que el Newcastle transforma su estadio en una auténtica caldera. Sin embargo, el aliento de estos 1.300 culés será vital para equilibrar la balanza emocional y ayudar al equipo a encarrilar la eliminatoria. En una noche que se prevé eléctrica, el apoyo de la afición será el combustible necesario para intentar asaltar el feudo de las 'urracas'.
- En Turquía lo tienen claro: 'Arda Güler no tiene mucho futuro en el Real Madrid; no puede aceptar la mediocridad
- El Barça confirma su plan con Gavi: ¡entra en la convocatoria para Newcastle!
- El Real Madrid de Florentino pasa de un superávit de 213 millones a un agujero de 312 millones
- Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!
- Flick confirmó el motivo de la sustitución de Marc Bernal
- Maldini alucina con la victoria del Barça en San Mamés: 'Estaban atascados
- Oficial: Alonso no se ha retirado en Australia por un fallo del motor Honda
- Hamza ya vuela con el Barça: gol y penalti provocado