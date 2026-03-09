El Barça contará con el apoyo de 1.300 socios desplazados a Newcastle

Este martes, los de Flick no caminarán solos en uno de los escenarios más imponentes y ruidosos del fútbol británico. St. James' Park sentirá el aliento culé en una de las salidas más icónicas de la temporada, donde más de 1.200 socios y peñistas ya ponen rumbo al norte de Inglaterra para el asalto a los octavos de final de la Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona.

La marea azulgrana ha iniciado su desembarco en Newcastle para vivir un partido de ida de altísima tensión. En una competición donde los ambientes visitantes son una verdadera prueba de fuego, el equipo contará con un escudo humano de casi 1.300 aficionados, cuya misión será que los cánticos visitantes resuenen por encima del rugido de las gradas locales.

La respuesta de la masa social ha sido, una vez más, espectacular. Según cifras oficiales del club, un total de 1.282 aficionados con entrada se desplazarán hasta la ciudad del río Tyne. La expedición está liderada por 949 socios y socias, columna vertebral de la animación en Europa, a los que se suman 333 peñistas listos para teñir de azulgrana las calles de Newcastle desde horas antes del pitido inicial.

Marc Bernal durante la llegada del equipo a Newcastle / FCB

Del mundo a Newcastle

El carácter global del club volverá a quedar de manifiesto en las gradas inglesas. La representación más numerosa correrá a cargo de la PB London of Great Britain, que con 38 miembros ejercerá de anfitriona en tierras británicas. Junto a ellos, la pasión se multiplicará con la fidelidad innegociable de las peñas de Polonia, así como la de grupos llegados desde Lieja y París. El alcance mundial del Barça se hace evidente con la presencia de los peñistas de Shanghái, que cruzarán medio mundo para no perderse esta gran noche europea. A este contingente internacional se unirán, por supuesto, numerosas peñas llegadas desde Catalunya y diversos puntos de España, configurando un mosaico de apoyo incondicional.

El vestuario azulgrana es plenamente consciente de que el Newcastle transforma su estadio en una auténtica caldera. Sin embargo, el aliento de estos 1.300 culés será vital para equilibrar la balanza emocional y ayudar al equipo a encarrilar la eliminatoria. En una noche que se prevé eléctrica, el apoyo de la afición será el combustible necesario para intentar asaltar el feudo de las 'urracas'.