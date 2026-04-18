El Barça contacta con el Palmeiras por Eduardo Conceição

Se desató la batalla por Eduardo Conceição, considerado una de las joyas más prometedoras de todo el mercado sudamericano. Y el Barça, que sigue muy de cerca la evolución del atacante diestro del Palmeiras de tan solo 16 años, ha decidido mover ficha y trasladar al club paulista su interés.

Fuentes del Verdão han confirmado a SPORT que, en los últimos días, hubo un contacto telefónico entre Deco, máximo responsable de la dirección deportiva blaugrana, y João Paulo Sampaio, coordinador de la base palmeirense y figura clave que tiene un gran prestigio en Brasil por el éxito de la entidad en la revelación de talento. En estos últimos años, la entidad paulista ha revelado jóvenes como Endrick, Estevão, Danilo (los tres estarán en el próximo Mundial), Vitor Reis o Luís Guilherme.

El Barça toma posiciones coincidiendo con las buenas actuaciones de Eduardo Conceição en el Sudamericano Sub-17, donde Brasil llegó hasta las semifinales. La presión en torno a este delantero total, que puede ocupar todas las posiciones ofensivas, ha aumentado sustancialmente.

Eduardo Conceição intenta un regate en el Brasil-Argentina del Sudamericano Sub-17 / CBF

Esta misma semana, la prensa paulista informaba de que el Manchester City había presentado ya al Palmeiras una primera oferta formal que rondaría los 40 millones de euros. Los sky blues apremian, mientras negocian por otro canterano palmeirense, el '9' Heittor, de 18 años, por el que estarían dispuestos a desembolsar 20 'kilos' y que tendría definido ya su destino para la próxima temporada: el Girona.

Paralelamente, como SPORT explicó en exclusiva este viernes, ha habido cambios claves en el entorno profesional de la perla, que se ha asociado a Giuliano Bertolucci, en un movimiento que solo puede ser interpretado para preparar su salto al fútbol europeo, teniendo en cuenta que el superagente brasileño tiene línea directa con todos los grandes del Viejo Continente.

Eduardo Conceição, que empezará a entrenar con el primer equipo del Palmeiras, solo puede dar el salto a Europa en enero de 2028, cuando, un mes antes, habrá cumplido la mayoría de edad.

Nada, sin embargo, impide que se comprometa con su futuro club, si hay acuerdo, claro, con el Verdão, con quien tiene contrato en vigor hasta enero de 2029 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Segundo movimiento del Barça

La secretaría técnica culer había detectado a Eduardo Conceição antes incluso de su participación en la Copa São Paulo de Juniores, la tradicional Copinha, que se disputó en enero pasado y que, jugando con la '10', sirvió como carta de presentación al fútbol brasileño.

El delantero estaba muy bien evaluado por el departamento de scouting, que está haciendo un excelente trabajo en Sudamérica. Por eso, sus agentes, que trabajaban en solitario hasta la entrada en escena de Giuliano Bertolucci, visitaron la Ciutat Esportiva, donde se reunieron con João Amaral, el ejecutivo portugués responsable blaugrana del área de captación.

Eduardo Conceição celebra uno de sus goles en el Sudamericano Sub-17 / CBF

Durante todos estos meses, el Barça está manejando información de primera mano con relación a todo lo que está ocurriendo con este talento precoz, que se está posicionando como un aprendiz de crack. Apunta a ser un delantero top.

Un extremo izquierdo que puede jugar de '10'

La versatilidad táctica, unida a una técnica individual muy depurada y una gran capacidad goleadora, permite a Eduardo Conceição jugar en todas las posiciones de ataque, como ha demostrado en las categorías de base del Palmeiras.

Con Brasil, en este Sudamericano Sub-17, ha actuado mucho más centralizado, como un '10', encargado de la creación ofensiva, y como falso '9' con movilidad.

En el Barça lo ven potencialmente ocupando dos posibles posiciones en el actual esquema de juego de Hansi Flick. En primer lugar, como extremo izquierdo a pierna cambiada, donde podría explotar su uno contra uno en el desborde y aportar gol desde la banda; y, en segundo término, jugando por dentro, en un rol parecido al que están desarrollando actualmente tanto Dani Olmo como Fermín López.