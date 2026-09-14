El Barça contacta con Gerard Martín para ampliar su contrato

El FC Barcelona ya ha empezado a mover ficha para asegurarse el futuro de Gerard Martín. El club blaugrana ha establecido los primeros contactos con el defensa y su entorno para preparar las conversaciones de una futura renovación, según explicó este lunes el periodista Fabrizio Romano. El proceso todavía se encuentra en una fase inicial y no existe ninguna negociación formal, pero el Barça ya trabaja para adecuar el contrato de un futbolista que ha ganado peso en los planes de Hansi Flick.

Romano explicó que el club ya está intercambiando información con Gerard y sus agentes de cara a preparar las próximas conversaciones. Por ahora, no hay acuerdo ni una reunión formal prevista y ambas partes afrontan la situación con tranquilidad. El Barça no tiene prisa por cerrar la operación, pero sí quiere empezar a trabajar en ella.

El movimiento responde al crecimiento que ha experimentado el defensa. El club está muy satisfecho con su evolución y considera que todavía tiene margen para seguir progresando. Además, en el Barça entienden que Gerard puede convertirse en una pieza importante del primer equipo durante los próximos años. El futbolista, por su parte, está feliz en Barcelona y su voluntad pasa por continuar de blaugrana.

Gerard Martín es el único central zurdo específico de la primera plantilla del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press

La intención del Barça es mejorar las condiciones del contrato que actualmente une a Gerard con el club hasta junio de 2028. El defensa renovó su vinculación en enero de 2025 y su actual cláusula de rescisión está fijada en 100 millones de euros. La idea ahora sería revisar sus condiciones económicas y estudiar también una posible actualización de la cláusula en una nueva vinculación.

Un escenario diferente

El interés del Barça llega en un momento especialmente significativo para Gerard Martín. El cierre del mercado modificó el escenario en el centro de la defensa. El club buscó hasta el último momento un central zurdo, pero no pudo cerrar la llegada de Ruud Nijstad, después de que el Twente rechazara una oferta de ocho millones de euros.

A ello se sumaron las salidas de Álvaro Cortés al Royal Antwerp y Ronald Araújo al Liverpool, que redujeron las alternativas de Flick en el eje. Con Pau Cubarsí como principal referencia y Andreas Christensen como una de las opciones para acompañarle, Gerard ha ganado protagonismo en la rotación.

Hansi Flick ha apostado por Marc Bernal y Gerard Martín / Dani Barbeito

Su polivalencia también juega a su favor. Gerard llegó al primer equipo como lateral izquierdo, pero su capacidad para actuar como central le permitió convertirse en un recurso habitual para Flick. El propio Barça destaca precisamente esa versatilidad como una de sus principales características. Los números explican su progresión. Durante la temporada 2025/26 disputó 51 partidos y 2.416 minutos, cifras que lo situaron entre los futbolistas más utilizados por Flick.

Ahora, con un escenario diferente en el eje de la defensa, Gerard afronta un curso en el que puede tener todavía más importancia. El Barça quiere premiar esa evolución y, al mismo tiempo, proteger a un futbolista al que considera con recorrido en el primer equipo. No hay acuerdo ni negociación formal todavía. Tampoco existe urgencia. Pero el primer paso ya está dado: el Barça ha contactado con Gerard Martín y su entorno para preparar una renovación que permita adaptar su contrato a su nuevo estatus en la plantilla.