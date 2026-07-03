El Barça consultó las condiciones de Rafa Leao al Milan

Hubo un tiempo en que Rafa Leao se había convertido casi en una obsesión para el Barça. El extremo portugués gusta mucho al presidente, Joan Laporta, quien siempre le tuvo en su lista de fichajes cuando se intentó firmar a Nico Williams en los dos veranos anteriores. Ahora, el club blaugrana ha priorizado otros futbolistas pero su nombre sigue encima de la mesa porque puede ser una oportunidad de mercado. La 'Gazzetta dello Sport' revela que el Barça ha hecho consultas sobre las condiciones de salida del potente jugador de banda, junto al Manchester United, el Tottenham y algún club de Arabia Saudí. Por ahora no se ha ido más allá.

Rafa Leao puede convertirse en una de las gangas del mercado de verano ya que la llegada de Ruben Amorim al banquillo del Milan obliga prácticamente a venderle...o malvenderle. El técnico portugués utiliza un esquema con falsos extremos, por lo que Leao no tiene cabida y así se le ha confirmado al propio jugador. Debe buscarse equipo este verano y el club italiano está dispuesto a venderle por 60 millones de euros...o menos. Todo es negociable.

Cuando el Barça fue a por él hace dos veranos, el Milan se acogió a la cláusula de rescisión del futbolista, valorada en 150 millones de euros. Era su jugador franquicia, pero las dos últimas temporadas el portugués no ha tenido suerte con los entrenadores y ha ido perdiendo peso en el proyecto milanista. Ahora, le venden por una cifra muy por debajo de su valoración y el futbolista se está mostrando en el Mundial, dónde es una de las apuestas de Robert Martínez en el once titular.

En el Barça, Rafa Leao no es prioridad ni mucho menos. La banda izquierda ya está cubierta por Anthony Gordon y la idea solo pasa por fichar a un delantero centro de nivel, con Julián Álvarez como gran y prácticamente único objetivo. Habrá que ver lo que pasaría en el caso de que el argentino no pueda salir del Atlético y las variantes que podrían abrirse en línea ofensiva en el Barça en la finalización de mercado.

Leao, por otra parte, ya dijo 'sí' al Barça en el pasado. Le encantaría recalar en el Camp Nou, pero nunca se han dado las opciones reales para que todo pudiera fructificar. El agente Jorge Mendes, que no le lleva pero sí tiene mucha influencia en el futbolista y en el Milan, lo ha ofrecido infinidad de ocasiones. Y, por ahora, no se ha ido más allá.