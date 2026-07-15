El Barça construye un nuevo gimnasio en la Ciutat Esportiva

La preparación física tiene cada vez más importancia en el fútbol y en el Barça son muy conscientes de ello. El nivel de exigencia no deja de crecer y cada pequeño detalle puede marcar la diferencia a lo largo de una temporada. Por eso, el club lleva meses dando un impulso a todo el trabajo que rodea al rendimiento de los futbolistas, reforzando especialmente los servicios médicos y la preparación física. Además, como ya es sabido, la entidad azulgrana ha incorporado a profesionales de primer nivel con el objetivo de mejorar el estado físico de la plantilla y prevenir lesiones para que los jugadores puedan rendir al máximo.

En ese sentido, según ha podido saber SPORT, el Barça está construyendo un nuevo gimnasio en la Ciutat Esportivaque se sumará a los dos que ya existen actualmente. Las obras comenzaron hace ya varias semanas y la previsión del club es que pueda estar listo para el inicio de Liga. Por ahora, eso sí, las instalaciones continúan en construcción y todavía no pueden utilizarse.

El nuevo gimnasio estará ubicado en una de las esquinas de la zona de entrenamiento y responde a una necesidad tanto práctica como deportiva. Uno de los objetivos es facilitar el trabajo diario de la plantilla. Al estar situado junto a los campos de entrenamiento, permitirá que mientras unos futbolistas realizan ejercicios sobre el césped, otros puedan completar trabajo de fuerza o recuperación sin necesidad de desplazarse a otro edificio. De esta manera se optimizan los tiempos de trabajo y se gana comodidad en el día a día para que los futbolistas se preocupen únicamente por entrenar.

Máximas facilidades para el futbolista

Además, el nuevo espacio contará con maquinaria de última generación para que los jugadores puedan realizar sesiones específicas en las mejores condiciones posibles, tanto en la preparación física como en los procesos de recuperación. La intención del club es seguir modernizando unas instalaciones que llevan años siendo una referencia y adaptarlas a las nuevas exigencias del fútbol de élite.

Mientras el nuevo gimnasio encara la recta final de las obras, la plantilla continúa con su preparación de pretemporada. Este martes, el equipo completó una doble sesión de entrenamiento en la Ciutat Esportiva con un grupo reducido de futbolistas, ya que la mayoría de internacionales siguen concentrados disputando el Mundial. Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo gimnasio estará operativo coincidiendo con el arranque de la competición liguera.

La gran idea de Deco

El nuevo gimnasio no sería el único proyecto que el Barça tiene en mente para seguir modernizando la Ciutat Esportiva. Una vez finalice esta actuación, la intención del club impulsada por Deco, aunque no es inmediata ni mucho menos, es estudiar una segunda fase que incluiría la construcción de una residencia de última generación para el primer equipo. La idea pasa por ofrecer a los futbolistas un espacio donde puedan descansar y recuperarse en las mejores condiciones, especialmente en las horas previas a los partidos o durante concentraciones puntuales, siguiendo un modelo cada vez más habitual entre los grandes clubes europeos.