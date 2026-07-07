El Barça ya conoce el precio por el que podría fichar a Kroupi, la gran alternativa a Julián

El Tottenham, el PSG y el Arsenal son los clubs que compiten con el Barça para fichar al atacante de 20 años del Bournemouth. El Barça sigue teniendo como plan prioritario incorporar al argentino Julián Álvarez pero la gran alternativa al delantero colchonero es Eli Junior Kroupi.

El club que más decidido está a darlo todo por este internacional sub-21 galo es el Tottenham. Roberto De Zerbi está entusiasmado con la posibilidad de fichar a este proyecto de crack e insta a su club para que acelere las negociaciones para poder sumar un gran atacante a su ambicioso proyecto.

Tiago Pinto, director ejecutivo del Bournemouth, explicó a 365Scores, que “Junior Kroupi no saldrá del Bournemouth. Su contrato todavía tiene más de cuatro años de duración, no existe ninguna cláusula de rescisión y no irá a ningún lado”.

Junior Kroupi celebra su golazo al City / @juniorkroupi22

Esta es la postura oficial del conjunto que la temporada pasada era entrenado por Andoni Iraola pero la realidad del mercado es diferente. Tanto el Barça como sus competidores son conscientes de que el Bournemoth quiere sacar tajada de este fantástico delantero y que las múltiples ofertas que llegan por él juegan a favor del club de la costa sur de Inglaterra.

La clave, como siempre, la tiene el futbolista que si tiene prisa por encarrilar su futuro podría decidirse por el Tottenham. El jugador estaría encantado de recalar por el Barça pero la operación solo la afrontará el club blaugrana si se cierran las opciones de afrontar la operación Julián. La clave puede estar en la paciencia del prometedor delantero francés.

El Tottenham y el PSG estarían cerca de ofrecer 100 millones de euros por este jugador. El precio es elevado por un jugador de solo 20 años pero la calidad extrema y los goles se pagan y el Barça es consciente de que si quiere afrontar este traspaso tendrá que llegar a esta cantidad.

Chadi Riad, del Crystal Palace, ante Eli Junior Kroupi, del Bournemouth / DPA vía Europa Press

La ventaja del Barça respecto al PSG es que en el club galo la delantera está muy cubierta con Doué, Dembelé y Khvicha Kvaratskhelia. En el Barça, la marcha de Lewandowski y el futuro incierto de Raphinha le abre una ventana importante para entrar en el club blaugrana por la puerta grande.

La opción del Arsenal también está en el tapete aunque los gunners tampoco tienen la urgencia del Barça por concretar el fichaje de un goleador.

El Bournemouth insiste en que sus planes pasan por intentar renovar a Kroupi pero este delantero de gran creatividad no está por la labor. La ambición del jugador de Lorient pasa por dar el salto a un gran club y aquí el Barça espera poder atarlo si no puede cerrar su plan A.

Kroupi fue escogido el MVP del partido / Bourenemoth

100 millones es un precio alto pero es la cantidad aproximada que los grandes clubs entienden que serviría para que el Bournemouth vendiera a su estrella. El Barça sabe que el período para fichar es largo pero tiene que saber manejar los tiempos para que no se le escapen las alternativas reales para fichar a un '9' de gran calidad.

SPORT ya informó de que en el Barça valoran el enorme potencial de Eli Junior Kroupi, un futbolista muy dotado en lo técnico que destaca por un golpeo de balón demoledor. Su temporada con el Bournemouth le han impulsado a ser uno de los jugadores revelación de la Premier League.

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Los grandes lo tienen controlado y su continuidad en el Bournemouth otra temporada sería una gran sorpresa. La partida está más abierta que nunca.