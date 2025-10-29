El Barça ya conoce el horario de la jornada adelantada contra el Atlético de Madrid

LaLiga ha anunciado los horarios de la 14ª jornada, así como los adelantados de la 19ª. El Barça se medirá, en la primera de ellas, al Deportivo Alavés y, en la segunda, al Atlético de Madrid. En ambos actuará como local y el escenario todavía está por decidir, con la posibilidad de que el Spotify Camp Nou pueda acogerlos, en el caso de que reciba a tiempo la licencia de primera ocupación de la fase 1B.

Vayamos por partes. Después del tercer parón de selecciones de la temporada, el FC Barcelona recibirá al Deportivo Alavés el sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas. En esa misma jornada, el Real Madrid visitará Montilivi para jugar contra el Girona, pero lo hará un día después: el domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas.

El partido contra el 'Glorioso' llegará cuatro días después de que el FC Barcelona tenga el desplazamiento más complicado de la Fase liga de la Champions League: Stamford Bridge acogerá el martes 25 la 5ª jornada entre el Chelsea y los blaugranas. Un encuentro clave dentro del objetivo que se marcan los catalanes de clasificarse entre los ocho primeros y acceder de manera directa a los octavos de final de la máxima competición europea de clubes, sin necesidad de disputar un 'play off' de acceso.

Por otra parte, los cuatro equipos que participarán en enero en la Supercopa de España 2026 disputarán la 19ª jornada de manera adelantada. En el caso del Barça, los catalanes actuarán como locales contra el Atlético de Madrid el martes 2 de diciembre a las 21:00 horas; mientras que el Real Madrid se desplazará hasta San Mamés para enfrentarse al Athletic Club el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas.

El resto de encuentro, a expensas de saber concretamente el día y la hora, se jugarán el fin de semana del 10-11 de enero. Ese domingo está agendada la final de la Supercopa de España, cuyos participantes saldrán de las semifinales que disputarán Athletic Club y FC Barcelona (7 de enero) y Real Madrid y Atlético de Madrid (8 de enero) en Yeda, Arabia Saudí.