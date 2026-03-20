El Barça ya conoce el horario del derbi contra el Espanyol

LaLiga ha informado este viernes de los horarios correspondientes a la 31ª jornada del campeonato doméstico, que se disputará entre el viernes 10 de abril y el lunes 13 de abril. En esta ocasión, el FC Barcelona se enfrentará al RCD Espanyol en un duelo que se disputará en el Spotify Camp Nou el sábado 11 de abril a las 18:30 horas y se podrá ver por DAZN.

Será la segunda vez que se vean las caras los blaugranas y los blanquiazules esta temporada, tras el derbi que disputaron en el RCDE Stadium el 3 de enero. En aquella ocasión, el Barça se llevó los tres puntos después de ganar por 0-2, gracias a los goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski. El partido estuvo claramente marcado por el regreso de Joan Garcia a la que fue su casa durante las últimas temporadas.

Aquel encuentro marcó el inicio de la pésima racha que atraviesa el club perico. Desde entonces, encadenan once partidos consecutivos sin ganar: siete derrotas (Barça, Girona, Valencia, Alavés, Villarreal, Atlético y Mallorca) y cuatro empates (Levante, Celta, Elche y Oviedo).

La jornada 31 de LaLiga la abrirá el Real Madrid recibiendo al Girona el viernes 10 de abril a las 21:00 horas y la cerrará el Levante en el Ciutat de València contra el Getafe el lunes 13 de abril a las 21:00 horas. A destacar, además, el encuentro entre el Sevilla y el Atlético de Madrid del sábado 11 de abril a las 21:00 horas.