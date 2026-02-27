El Barça ya conoce el camino a la final de la Champions League 2026 en Budapest

El FC Barcelona ya tiene rival para la eliminatoria de octavos de final de la Champions League 2025/26. El conjunto azulgrana, que por segunda temporada consecutiva en este nuevo formato consiguió el pase directo a las rondas finales evitando el play-off de acceso, se enfrentará en esta primera ronda eliminatoria ante el Newcastle, rival al que venció en la fase liga en Inglaterra.

El conjunto azulgrana evita así al vigente campeón, el Paris Saint-Germain, que irá por la otra parte del cuadro, la plateada, mientras que los de Hansi Flick han quedado encuadrados en el camino azul hacia Budapest.

Así queda el cuadro de la Champions League en octavos / Marc Creus

Camino a Budapest

En caso de pasar ronda, el Barça se vería las caras en cuartos de final contra el ganador de la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Tottenham. En semifinales, los posibles rivales son el Bodo/Glimt o el Sporting y el Leverkusen o el Arsenal.

Al quedar en la parte azul del cuadro, los azulgranas no podrán jugar ni ante el Real Madrid, Machester City, Liverpool, Bayern, Chelsea, PSG, Galatasaray o Atalanta hasta una hipotética final en Hungría.

El calendario de los partidos de octavos todavía no es oficial, pero sí las fechas. La actual ronda de la Champions League se disputará los días 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.