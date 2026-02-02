El Barça ya conoce el árbitro para el partido de Copa contra el Albacete

El FC Barcelona disputa este martes (21:00 horas) los cuartos de final de la Copa frente al Albacete en el Estadio Carlos Belmonte. Los blaugranas siguen avanzando con paso firme en la competición del 'KO' después de dejar por el camino al Guadalajara y al Racing de Santander. En esta eliminatoria se verán las caras contra el equipo que eliminó al Real Madrid sobre la bocina en los octavos de final y al Celta de Vigo en los dieciseisavos.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado durante este lunes quiénes serán los árbitros escogidos para dirigir este encuentro entre catalanes y manchegos, con un billete directo hacia las semifinales del torneo. El colegiado andaluz José Luis Munuera Montera será el árbitro principal y estará ayudado desde el VAR por el madrileño Valentín Pizarro Gómez. Antonio Ramón Martínez y Adrián Díaz serán los asistentes de campo, junto a Juan Antonio Manrique, que ejercerá de cuarto árbitro; además de Daniel Jesús Trujillo como asistente VAR.

Este será el tercer partido del Barça que dirija Munuera Montero durante la presente temporada. Anteriormente ya había pitado la 1ª jornada de LaLiga en Son Moix con victoria blaugrana por 0-3; así como la final de la Supercopa frente al Real Madrid en Arabia Saudí, que supuso el primer triunfo de los culers este curso, después de ganar a los blancos por 3-2.

El Barça es el equipo al que más veces ha arbitrado el colegiado andaluz (32) empatado con el Deportivo Alavés. El balance es de 23 victorias para los catalanes, tres empates y seis derrotas; además de tres expulsiones para los blaugranas y cuatro para sus rivales, como tres penaltis para los catalanes y cinco para los adversarios.