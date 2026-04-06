El Barça ya conoce al árbitro para la ida de cuartos de Champions League contra el Atlético: no trae buenos recuerdos

La UEFA ha confirmado la designación arbitral para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que se disputará este miércoles en el Spotify Camp Nou. El encargado de dirigir el encuentro será el colegiado rumano István Kovács, con el alemán Christian Dingert al frente del VAR.

El equipo arbitral lo completarán los asistentes Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, también rumanos, mientras que Szabolcs Kovács ejercerá de cuarto árbitro. En la sala VAR, junto a Dingert, estará el portugués Tiago Martins.

Kovács, de 41 años e internacional desde 2010, es uno de los árbitros con mayor experiencia en el panorama europeo. De hecho, viene de dirigir la última final de la Liga de Campeones, en la que el PSG se impuso con claridad al Inter de Milán (5-0), lo que confirma la confianza de la UEFA en su perfil para citas de máxima exigencia.

Los precedentes

Sin embargo, su historial con el Barça invita a la cautela. El conjunto azulgrana no guarda buenos recuerdos de sus precedentes con el colegiado rumano, especialmente el más reciente.

Kovács fue el árbitro en la vuelta de los cuartos de final de la Champions 2023-2024 ante el PSG en el Camp Nou, un partido marcado por la expulsión de Ronald Araujo y Xavi Hernández que condicionó decisivamente la eliminatoria y terminó con la eliminación del equipo.

Además, el balance global con el colegiado no es favorable, ya que el Barça tampoco logró la victoria en su anterior cruce en la Europa League 2021-2022 frente al Nápoles (1-1). Un historial breve, pero significativo en citas europeas de peso.

El árbitro rumano tampoco ha sido especialmente propicio para el Atlético de Madrid, al que ha dirigido en cinco ocasiones sin victoria para los de Simeone.

En cualquier caso, el temple del rumano será clave para un duelo que se espera caliente en el Spotify Camp Nou tras el partido que se vivió el sábado en LaLiga en el Metropolitano, que acabó con la expulsión de Nico y la polémica por la roja retirada por el VAR a Gerard Martín, objeto de duras críticas por parte de los colchoneros.