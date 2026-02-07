El Barça ya se conjura para la Copa: "Habrá que darlo todo contra el Atlético si queremos estar en la final"

El gen competitivo del Barça se palpa en cada declaración de sus jugadores. El 3-0 ante el Mallorca tuvo una digestión rápida por parte de Bernal y Casadó, los encargados de comparecer tras un triunfo que permite al conjunto de Flick asegurar el liderato, independientemente de lo que suceda en Mestalla en el Valencia–Real Madrid. Pero el azulgrana es un vestuario voraz que ya piensa en el siguiente reto.

“Llegamos en un buen momento a la semifinal de Copa. Somos sólidos y tenemos todo bien trabajado. Será una eliminatoria complicada y habrá que darlo todo si queremos llegar a la final”, ambicionó Casadó, titular en detrimento de Frenkie de Jong. Un movimiento con el que Flick preservó a uno de sus puntales y que sirvió, a la vez, para dar confianza al jugador ancla del Barça.

Casadó ya piensa en el Atlético, como en su día también pensó el conjunto rojiblanco en él. Hoy es uno de los soldados de Flick, que lidera un ejército feliz tras el gol de Bernal, quien, alineado con el espíritu competitivo del grupo, también puso su mirada en el encuentro del jueves ante el Atlético. Una ida de semifinal cuya vuelta se disputará dentro de un mes, de ahí la importancia de golpear primero, más aún teniendo en cuenta un calendario exigente en tres competiciones.

“Estamos en muy buena dinámica, especialmente para afrontar ahora el partido con el Atlético. Estoy muy contento por estos partidos y hay que seguir adelante”, reivindicó Bernal, uno de los nombres propios del triunfo en el Camp Nou, junto a Tommy Marqués. Fue una exhibición coral de La Masia, reflejada también en el discurso: “La relación es muy sana y nos llevamos muy bien todos”.

Desde esa cohesión grupal quiere asaltar el Metropolitano un Barça en el que la sana rivalidad se ha convertido en el gran motor. “Estamos en el Barça y lo más importante es la relación entre nosotros, aunque haya competencia”, sentenció Casadó, uno de los futbolistas que mejor ha entendido el ejercicio pendular que suponen las alineaciones de un Flick exultante con el desarrollo de La Masia, dispuesta a ganarlo todo esta temporada.