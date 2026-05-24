El Barça confirma el punto final a la temporada: no habrá más entrenamientos

El FC Barcelona dio este domingo por finalizada oficialmente la temporada 2025/26 después de la derrota intrascendente ante el Valencia en Mestalla (3-1), un encuentro que puso punto final a un curso muy exigente para los de Hansi Flick en el que los blaugrana suman dos nuevos títulos en sus vitrinas (LaLiga y la Supercopa de España).

El club comunicó tras el partido que el primer equipo ya no volverá a entrenarse de manera colectiva hasta el próximo mes de julio:

"A partir de mañana domingo el equipo ya no se entrenará más esta temporada. La actividad en los próximos días se reducirá a sesiones individuales de mantenimiento y también de recuperación de los jugadores lesionados", explicó el Barça en un breve comunicado. La entidad blaugrana también confirmó que próximamente informará del calendario definitivo de la pretemporada 2026/27.

Aunque oficialmente todavía no hay una fecha anunciada, la previsión es que los jugadores disponibles que no disputen el Mundial regresen al trabajo alrededor mediados de julio para someterse a las habituales pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper antes de arrancar los primeros entrenamientos bajo las órdenes de Flick.

Será una preparación completamente condicionada por el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se alargará hasta el 19 de julio y provocará que muchos internacionales se incorporen más tarde de lo habitual. El staff del Barça, con Flick a la cabeza, ya ha decidido que los mundialistas disfruten de las tres semanas de vacaciones que especifica la AFE en su convenio, aunque no se descarta que el alemán puede conceder algunos días extra, hasta la cuarta semana, a los internacioneles.

Pretemporada atípica

El club ya trabaja desde hace semanas en un plan alternativo para preparar la nueva temporada, muy alejado del formato de gira de los últimos años, como hemos venido contando en SPORT: la opción que se anunciará en las próximas semanas es un stage de dos semanas en Inglaterra.

El conjunto blaugrana estudia instalarse en Saint George’s Park, el centro de concentración de la selección inglesa, a partir de la última semana de julio. Un entorno que el club considera ideal tanto por las instalaciones como por el nivel competitivo que puede encontrar allí el equipo durante la preparación.

Además, durante esa estancia está previsto disputar un amistoso el 30 de julio en Birmingham, aunque también está sobre la mesa la posibilidad de disputar un segundo partido en territorio inglés antes de abandonar el país.

La hoja de ruta posterior también será poco habitual. La intención del Barça es viajar directamente hasta Nairobi para disputar un amistoso entre el 8 de agosto contra el Liverpool. No se descarta otro desplazamiento exprés a Marruecos para jugar un segundo encuentro en tierras africanas antes de la disputa del Trofeu Joan Gamper -previsiblemente, como contamos en SPORT si no hay contratiempo de última hora, contra el Ajax- y el inicio de LaLiga.