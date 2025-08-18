El Barça confirma una "pelea" con LaLiga por los asientos VIP

Hace justo una semana adelantábamos en SPORT que el Barça ya trabajaba con LaLiga en la validación de los informes financieros auditados y que se estaban ultimando los márgenes salariales con los que el club operará esta temporada.

El informe definitivo de Crowe, como decíamos, ya está en manos de la entidad azulgrana y las conversaciones con la patronal giraban en torno, sobre todo, a cómo se contabilizan los ingresos previstos por los asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou, una operación que es clave para el regreso de la entidad al 1:1.

Pues bien, en la comparecencia de este lunes convocada por el club, Xavi O’Callaghan, director de secciones, ha confirmado indirectamente la información. El dirigente reconoció que el Barça se encuentra en conversaciones con la patronal, sin llegar a un acuerdo, todavía, en la interpretación de los ingresos:

“El fair play va en función de los ingresos previstos. Si tú a LaLiga le dices ‘este año haré estos ingresos’, no los has hecho todavía, estás diciendo que los harás. Y la interpretación de los ingresos de los asientos VIP, por ejemplo, para el Barça es una y para LaLiga es otra. Y aquí hay una diferencia y aquí hay una pelea”, aseguró sobre una operación que ya desde un inicio enfrentó al club con LaLiga ya que, desde los despachos del Camp Nou, se sigue insistiendo en que el ingreso se contabilice de golpe.

O’Callaghan insistió en que "tienes que jugar con los ingresos, y si tú consideras que son los que son (contando asientos VIP) y LaLiga no, tienes un problema. Por eso la Junta también está arriesgando, porque si la percepción que tenemos de ingresos LaLiga cree que son diferentes, tú ya te has comprometido", recordando por ejemplo que la masa salarial confirmada en la rueda de prensa de 95M para secciones y masa salarial no inscribible es una cifra que pone previamente la propia institución culé en base al presupuesto.

El director de secciones matizó que, por ese mismo motivo, el ponerse de acuerdo o no con la patronal de Javier Tebas afectaría a la "masa salarial del club (general), porque la no inscribible ya jugamos de partida con 95M, y si hay un cambio irá seguramente para la masa salarial del fútbol".

La explicación del aval

El aval de siete millones, explicó, no responde a un desfase puntual de una sección concreta, sino a la obligación de cubrir la desviación generada en la temporada anterior y garantizar a LaLiga que el club no trasladará sobrecostes del ámbito no inscribible a la masa salarial del primer equipo. "LaLiga dice que la única manera que tiene de controlar es el aval, porque si no, quitará el dinero de la masa inscrible".