¡El Barça confirma una opción de compra por Yannick Carrasco!

El acuerdo entra dentro de la operación Memphis, traspasado al Atlético por tres millones y otro variable La opción de compra preferente por Carrasco no es obligatoria

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid han anunciado el acuerdo para el traspaso de Memphis Depay al club colchonero a cambio de tres millones de euros fijos más uno en variables.

El ya ex futbolista del Barça se ha ejercitado ya en los últimos entrenamientos del club madrileño bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone. Tan solo falta el anuncio oficial del fichaje, y éste ha llegado con una pequeña sorpresa.

Y es que, tal y como ha explico el club catalán, además del traspaso de Memphis al 'Atleti', el acuerdo incluye una opción de compra preferente y no obligatoria por Yannick Carrasco, futbolista belga con el que se había planteado un trueque por el futbolista holandés que finalmente no se ha llevado a cabo. Aún así, la posibilidad de que Carrasco se incorpore al Barça sigue más viva que nunca y se podría llevar a cabo este mismo verano. En el comunicado, no se concreta las cifras de dicha opción de compra.

Carrasco tiene contrato con el Atlético una temporada y media más, hasta junio de 2024.