El Barça confirma el nuevo dorsal de Cancelo

João Cancelo ya vuelve a ser, de manera oficial, jugador del FC Barcelona y lo hace recuperando un número que conoce bien. El lateral portugués aterrizó el lunes a primera hora de la tarde en Barcelona, pasó sin contratiempos la revisión médica y este martes por la mañana ya se dejó ver en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para reencontrarse con sus compañeros. Todo, antes de la firma definitiva del contrato y del anuncio oficial por parte del club.

El Barça confirmó la operación a través de un comunicado en el que se detallan los términos del acuerdo alcanzado con el Al Hilal Saudi FC. Cancelo llega cedido hasta final de temporada, cerrando así un regreso muy esperado tanto por el futbolista como por el cuerpo técnico. "Ahora sí, João Cancelo ya es de forma oficial nuevo jugador culer. El FC Barcelona y Al Hilal Saudi FC han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador portugués hasta final de esta temporada", anunció la entidad azulgrana.

Recupera el '2'

Junto a la oficialización del fichaje, el club también confirmó el dorsal con el que competirá Cancelo en esta segunda etapa como azulgrana. El portugués volverá a lucir el número 2, el mismo que llevó durante la temporada 2023-24. Un dorsal utilizado anteriormente por jugadores como Douglas, Semedo, Dest o Bellerín en los últimos años.

Tras la salida de Cancelo el pasado verano, Pau Cubarsí heredó ese número en su primera campaña como profesional. Esta temporada, el central ha pasado a lucir el dorsal 5 que dejó libre Iñigo Martínez, un número más acorde a su rol en el eje de la zaga. Ese movimiento ha permitido que el ‘2’ quedara nuevamente disponible.

Ninguno de los fichajes realizados este curso había ocupado ese dorsal. Joan Garcia porta el 13, Rashford el 14 y Roony el 19, lo que ha facilitado que Cancelo recupere un número con el que ya se siente identificado. Con el dorsal confirmado, el portugués queda listo para empezar su segunda etapa en el Barça.