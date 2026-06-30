El Barça confirma una nueva ventana de compra para el pase de temporada

El FC Barcelona ha confirmado este viernes la apertura de una segunda ventana para adquirir el Pase de Temporada 2026/27 del Spotify Camp Nou. La medida permitirá que los socios y socias que no son abonados históricos, pero que sí dispusieron del pase de temporada durante el curso 2025/26, puedan volver a asegurarse una localidad para la próxima campaña mientras el estadio siga funcionando con un aforo parcial.

El anuncio llega después de la polémica generada hace apenas unos días, cuando el club comunicó que la primera fase de venta estaría reservada exclusivamente a los socios abonados que ya habían tenido pase la pasada temporada. Aquella decisión provocó numerosas críticas por parte de socios que, pese a no contar con abono antes de las obras del Spotify Camp Nou, habían acompañado al equipo durante el traslado a Montjuïc y también en el regreso parcial al estadio blaugrana.

Tras esas protestas, el Barça ya avanzó que estudiaba una solución y ahora la ha hecho oficial. Una vez concluya el actual periodo reservado a los abonados, el club abrirá un nuevo plazo específico para este colectivo, que afectará a alrededor de 4.000 socios, según las cifras de la propia entidad.

El proceso arrancará el próximo 2 de julio a las 12.00 horas y permanecerá abierto hasta el 6 de julio a las 23.59 horas. La gestión se realizará íntegramente a través de un formulario de compra online habilitado por el club.

Con esta decisión, el Barça asegura que todos los titulares de un Pase de Temporada durante la campaña 2025/26, tanto abonados tradicionales como socios que accedieron al sistema durante el periodo de las obras, dispondrán de la oportunidad de renovar su plaza para el próximo curso. El objetivo es completar el proceso de asignación de localidades mientras el Spotify Camp Nou continúa operando con una capacidad limitada debido a la fase final de los trabajos de remodelación.

Como ya ocurrió en la primera ventana, cada socio podrá adquirir un único pase y será imprescindible estar al corriente del pago de las cuotas sociales, además de no tener ninguna sanción o suspensión vigente.

El Pase de Temporada 2026/27 incluirá todos los encuentros oficiales del primer equipo masculino que se disputen en el Spotify Camp Nou correspondientes a LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la UEFA Champions League, mientras continúe el modelo provisional de aforo.