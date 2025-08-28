El Barça confirma dos meses de baja para Landry Farré

El Barça Atlètic no podrá contar para los dos próximos meses con uno de sus jugadores de referencia. El defensa Landry Farré se ha lastimado el tobillo derecho y deberá estar dos meses de baja, según informó el club en un comunicado.

La entidad azulgrana informó que Landry Farré "tiene un esguince en el tobillo derecho", añadiendo que "el tiempo previsto de recuperación será de unas ocho semanas".

Landry Farré ya disputó la pasada campaña 21 partidos en la Primera Federación y ahora está llamado a ser uno de los pilares para que el segundo equipo barcelonista intente recuperar la categoría perdida.

Con el Juvenil A de Juliano Belletti disputó la Youth League, resultando clave en la conquista del título, y el último partido que jugó fue en la Copa Intercontinental ante el Flamengo que el Barça perdió en los penaltis.

Belletti se queda sin un defensa muy completo, que puede adaptarse a cualquiera de las cuatro posiciones de la defensa. Es de la misma quinta de Lamine Yamal, del 2007, y ha sido internacional en las categorías inferiores, ejerciendo incluso de capitán.

Landry Farré deberá esperar y Belletti tiene otro contratiempo para arrancar una temporada incierta con muchos futbolistas jóvenes y que arrancará el próximo 7 de septiembre en el Johan Cruyff frente al Porreres balear.

Una categoría muy competitiva en la que el Juliano Belletti tiene un gran reto por delante. Solo el primer clasificado asciende de forma directa, mientras que los cuatro siguientes disputan un play-off para lograr otra plaza para subir la categoría.