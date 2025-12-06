El Barça confirma la mejora en La Cartuja

Tras caer con claridad en la Champions en Stamford Bridge contra el Chelsea (3-0) aparecieron algunas dudas en el Barça. Aquel mal partido, sin embargo, parece totalmente olvidado. Ha sido volver Pedri y Raphinha y empezar a volar. Tres victorias consecutivas en la Liga que han llevado al equipo de Hansi Flick al liderato de la Liga, con cuatro puntos más que el Real Madrid antes del encuentro que jugarán los blancos ante el Celta esta noche en el Santiago Bernabéu.

El Barça empezó a ser el equipo que la pasada temporada ganó tres títulos el martes ante el Atlético de Madrid. Jugó su mejor partido del curso ante los ‘colchoneros’, logrando la primera victoria ante uno de los grandes en el que era el primero de unos cuantos partidos complicados antes de final de año. El segundo llegaba con pocos días de descanso con la visita a un Betis que llegaba con la mural por las nubes tras ganar el derbi y en la zona noble de la tabla. Se esperaba que el equipo azulgrana pudiese confirmar lo que ya había enseñado el martes ante el Atlético de Madrid. Y vaya si lo hizo en una gran primera mitad.

Tuvo que remontar el tempranero gol de Antony, uno más. Y con jugadores importantes descansando, Raphinha por ejemplo, tras la exigencia del último encuentro y teniendo en cuenta que el martes hay Champions. Dio igual. Con un inspiradísimo Ferran Torres, autor de un ‘hat-trick’, Roony Bardghji y Marcus Rashford aprovechando su oportunidad, Pedri al mando de las operaciones y Lamine brillando jugando por dentro, el Barça se fue al descanso con un concluyente 1-4 que dejaba el partido totalmente sentenciado y que provocó que Raphinha y Lewandowski no tuviesen minutos y Balde fuese reservado tras sufrir un fuerte golpe en los primeros minutos.

Con otras noticias positivas en el partido, como los buenos minutos de Marc Bernal, lo único negativo fueron los minutos finales. Tuvo el Barça oportunidades para conseguir una goleada de escándalo pero perdonaron los de Flick ante Álvaro Valles y alguna desconexión y un par de despistes provocaron que incluso los locales albergaran alguna esperanza de empatar el partido.

El Barça confirmó ante uno de los mejores equipos de la Liga el buen partido que había hecho contra el Atlético de Madrid y que ya está cerca de la versión mostrada la pasada temporada. Este buen momento deberá tener continuidad este martes en la Champions contra el Eintracht de Frankfurt. Los de Hansi Flick están obligados a ganar.