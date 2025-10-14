El Barça confirma a Ed Sheeran como artista para la camiseta del clásico

Se ha confirmado lo que era un secreto a voces: Ed Sheeran será el artista que aparecerá en la camiseta del FC Barcelona durante el clásico frente al Real Madrid del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. Se trata del séptimo cambio de logotipo en la camiseta del Barça de la mano de Spotify: el artista británico será el primer solista pop masculino en aparecer en la equipación del FC Barcelona, y lo hará luciendo el logotipo de su último álbum de estudio, Play.

Este emblema podrá verse, por primera vez, con motivo del partido del primer equipo femenino de fútbol, el 19 de octubre, ante el Granada CF en el Estadi Johan Cruyff (18:00 horas); mientras que el 26 de octubre (16:15 horas) lo lucirán en el Clásico masculino frente al Real Madrid.

Ed Sheeran tiene más de 92 millones de oyentes mensuales en Spotify y ha colocado 14 canciones en el Billions Club, la colección de temas con más de mil millones de reproducciones en la plataforma. El artista, quien ha lanzado 'Play', su octavo álbum se ha declarado aficionado al fútbol y a la ciudad de Barcelona. En este sentido, el británico toma el relevo de Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, artistas que le precedieron en el pecho de la camiseta del FC Barcelona.

El miércoles, a la venta

Como es habitual en estos cambios de logo, se ponen a la venta ediciones exclusivas de la camiseta de partido, disponibles desde este miércoles 15 en las Barça Stores, en la plataforma de e-commerce del Club y en la tienda Nike del Passeig de Gràcia de Barcelona. Para estas piezas se abrirá una ventana de preventa exclusiva desde este martes 14 a las 22:00 horas hasta el miércoles 15 a las 10:00 horas.

Una de las ediciones limitadas de la camiseta de juego consta de 1.899 unidades en calidad 'match'. Otra, más exclusiva, tiene solo 22 unidades, también en calidad 'match', y lleva la firma de los jugadores y jugadoras titulares de los dos partidos, el Clásico y el de la Liga F. Y como novedad, esta vez también se pondrán a la venta 11 unidades firmadas por Ed Sheeran. Por otra parte, la colección de ropa 'lifestyle' está inspirada en el imaginario visual del álbum 'Play' y consta de dos camisetas, una sudadera y una bufanda.

“Ver mi nuevo disco, 'Play', en la camiseta del Barça es uno de esos momentos que me cuesta creer. He amado el fútbol toda mi vida, así que llevar mi música a un escenario tan icónico y compartirla con los aficionados de todo el mundo significa mucho para mí", explicaba Ed Sheeran.

El FC Barcelona también facilitó declaraciones de Robert Lewandowski sobre esta nueva colaboración: “Las canciones de Ed forman parte de nuestra lista de reproducción en el vestuario desde hace mucho tiempo, así que ver su nuevo disco en el frontal de nuestra camiseta para el clásico es realmente especial. La música y el fútbol unen a la afición de una forma poderosa, y me enorgullece representar esa conexión en el terreno de juego.”