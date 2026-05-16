El Barça confirma que no contempla el regreso de Abde

El nombre de Abde había sonado en las últimas semanas como posible refuerzo del Barça de cara a la próxima temporada, especialmente ante la posible no continuidad de Rashford y la necesidad de reforzar una posición que, como se ha visto en este tramo final sin Lamine Yamal, pierde mucha capacidad de generar peligro y verticalidad.

Sin embargo, la opción de volver a ver al marroquí vestido de azulgrana se ha enfriado por completo. Según ha informado '365scores', citando fuentes oficiales del club, desde el Barça califican los rumores de interés como "totalmente carentes de fundamento".

Desde los despachos se insiste en que la planificación deportiva no contempla la incorporación del jugador del Betis y que el club trabaja en otros perfiles considerados prioritarios para reforzar la plantilla y aspirar, de nuevo, a todos los títulos la próxima temporada.

Abde, durante el partido ante el Elche / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, la entidad también ha querido aclarar la situación contractual de Abde negando que el Barça tenga una opción preferencial o cláusula de recompra sobre el extremo, y asegura que las condiciones pactadas en su día con el Betis no incluyen ningún mecanismo que permita su regreso automático. Unas informaciones que definen como "absolutamente inexactas".

Newcastle y Aston Villa entran en escena

Equipos de la Premier League han mostrado un fuerte interés por Ez Abde en las últimas horas. Según informa Diario de Sevilla, el Newcastle envió a un emisario a Sevilla para seguir de cerca al extremo marroquí, ante la más que probable salida de Anthony Gordon. El Aston Villa también ha trasladado su interés de forma extraoficial.

Aunque se espera que la reciente clasificación del Betis para la próxima Champions League eleve aún más el precio del jugador, el club verdiblanco está abierto a escuchar propuestas importantes.

Abde celebra su gol contra la Real Sociedad / Juan Herrero

Así, el Barça da prácticamente por cerrado el capítulo sobre un posible fichaje de Ez Abde. En paralelo, el Betis necesita concretar una venta de peso este verano y el marroquí se presenta como el candidato mejor situado para ello. Sin embargo, en el club heliopolitano prefieren esperar a que dispute el Mundial con Marruecos, confiando en que su cotización siga al alza.

El Barça mantiene una excelente relación con el Betis y sigue informado de primera mano de todas las conversaciones. Por ahora, no entrará en la puja.