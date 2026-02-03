El Barça confirma la candidatura del Spotify Camp Nou para acoger la final de la Champions 2029

El FC Barcelona oficializó que presentará su candidatura para que el Spotify Camp Nou sea la sede de la final de la Champions League del año 2029. La entidad azulgrana emitió un comunicado unas horas después de que la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona hicieran público su respaldo a la iniciativa.

El comunicado del Barça explica que se inicia el proceso para preparar toda la documentación que se presentará en los próximos meses ante la UEFA con la intención de ser una de las candidatas. "El FC Barcelona expresa formalmente su voluntad de participar, conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, en el proceso inicial de candidatura para la organización de la Final de la Champions League del año 2029, proponiendo la ciudad de Barcelona como posible sede del evento y el Spotify Camp Nou como estadio propuest, condicionado a la correspondiente homologación y aprobación por la parte de la UEFA , y con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en calidad de anfitriona y coorganizadora.

Este proceso se enmarca en una fase preliminar de análisis y valoración. El Club y las instituciones implicadas han presentado la documentación inicial requerida con el objetivo de avanzar en el procedimiento y permitir a la UEFA evaluar la idoneidad de la candidatura, de acuerdo a los protocolos establecidos.

La formalización de la candidatura definitiva y la entrega del dossier completo, con toda la documentación necesaria para optar a ser sede de la Final, está prevista para principios de junio de 2026".

La final de la Champions 2029 no es el único objetivo que se han marcado tanto el Barça como la ciudad de Barcelona, pues también pugna con Madrid y Casablanca para ser la sede de la final del Mundial de Fútbol 2030 que coorganizan España, Portugal y Marruecos.

El Spotify Camp Nou se encuentra en plena reconstrucción, pero se espera que las obras esté totalmente finalizadas para esas fechas, convirtiéndose en uno de los estadios más modernos, además de conseguir una capacidad por encima de los 105.000 espectadores. Unas características que convertirán al coliseo blaugrana en una de las mejores alternativas para acoger grandes eventos deportivos como son estas dos finales.