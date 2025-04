El Barça confirma dos avances clave para el Spotify Camp Nou: asientos VIP y césped

El FC Barcelona ha dado una señal esperanzadora sobre el progreso de las obras del Spotify Camp Nou: la instalación de los asientos VIP ya ha empezado y la próxima semana pondrá en marcha la plantación del nuevo césped en el nuevo estadio azulgrana.

El avance representa un paso significativo en la transformación del estadio, a pesar de que el primer equipo no podrá arrancar el curso en casa este verano. Las obras en la tercera gradería, los accesos y la estructura general continúan a buen ritmo, aunque no lo suficiente como para permitir la celebración de partidos en agosto.

Aun así, el horizonte no es del todo gris. El club ha transmitido a la constructora Limak que el Spotify Camp Nou deberá estar listo para recibir a unos 60.000 espectadores a partir del 16 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la fase liga de la Champions League. Esta reapertura parcial, no obstante, estará condicionada a la obtención de todas las licencias de uso y seguridad requeridas por las autoridades.

Los asientos VIP, clave para el fairplay

El punto más importante, por lo menos a nivel económico para la planificación deportiva de la próxima temporada, no es otro que la construcción e instalación de los asientos VIP. El Barça ha confirmado ya han comenzado los trabajos de colocación en la primera gradería y pronto seguirán los de la segunda, un punto clave a tener en cuenta en clave fairplay económico ya que, recordemos, la última auditoría no contabilizó los ingresos por su venta alegando que el activo no existía.

Una circustancia que, a día de hoy como la misma patronal apuntó en uno de sus últimos comunicados -el que tuvo que retirar de su web por la amenaza del club azulgrana de emprender acciones legales por revelación de números confidenciales-, ha dejado de nuevo al Barça fuera de la regla 1:1, complicando y mucho la capacidad de la dirección deportiva para acometer cualquier operación en el próximo mercado.

Veremos si Limak, como quiere la directiva, tiene listos los palcos antes del 30 de junio cuando cierra el ejercicio económico y, de este modo, asegurar que la empresa auditora, ya sea Crowe o una nueva si el club decide apostar por esa opción, así como LaLiga de rebote, contabilicen como ganancia del curso tanto los 58 millones ya ingresados en las cuentas del club como los 42 restantes de los 100 millones de euros totales pactados con Forta Advisors Limited y New Era Visionary Group por los asientos VIP.

Novedades sobre el césped y equipamento tecnológico

Por otro lado, la próxima semana comenzará la plantación del nuevo césped. El icónico verde del templo culé volverá a brillar tras confirmar el club que ya se han completado las actuaciones clave para su instalación, incluyendo los sistemas de drenaje, ventilación, climatización y calefacción.

En paralelo, se están instalando los andamios temporales 360°, esenciales para albergar los sistemas de iluminación, conectividad, cámaras y demás equipamientos tecnológicos hasta que se complete la nueva cubierta —el llamado “Big Lift”.

Más de 3.500 operarios trabajan actualmente en las obras, que se desarrollan bajo el acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, válido hasta el 30 de abril. Esto permite una jornada intensiva desde el lunes a las 8 h hasta el viernes a las 23:59 h, además de los sábados en horario reducido. Una carrera contrarreloj que busca que el Camp Nou vuelva a ser, cuanto antes, el hogar del barcelonismo.