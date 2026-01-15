El Barça, sin confianzas a Santander

El Barça ganó el pasado domingo el primer título de la temporada, la Supercopa de España derrotando al Real Madrid en la final de Jeddah. Todavía con la resaca por el triunfo conseguido, los azulgranas vuelven a la competición. Y lo hacen en un partido a cara o cruz, pues los octavos de final de la Copa del Rey son a partido único. Defiende el Barça el título logrado la pasada temporada y Hansi Flick ya ha advertido a sus hombres que lo de Arabia Saudí es pasado y que deben volver a luchar por todo este curso, sabiendo que el encuentro ante el Racing de Santander no será nada fácil.

Es el equipo que entrena José Alberto López el líder de Segunda con los mismos puntos que la UD Las Palmas. Su máximo objetivo es lograr el ascenso y volver a la máxima categoría del fútbol español, en la que no juega desde el año 2012, pero quiere seguir dando campanadas en la Copa. Ya eliminó al Villarreal, tercero en la Liga, en la anterior eliminatoria, aunque bien es cierto que no ha ganado ninguno de los tres partidos ligueros que ha jugado desde entonces, con dos empates ante Huesca y Valladolid y derrota el pasado fin de semana contra el Zaragoza. La SD Logroñés y la Ponferradina fueron las dos primeras víctimas en la Copa del Rey del conjunto cántabro.

Avisado por la derrota sufrida por el Villarreal, Flick viajará con todo a Santander. Deberá dar descanso a algunos de sus hombres tras el desgaste de la Supercopa, pero no presentará un once totalmente nuevo. De hecho, ya insinuó en rueda de prensa que Joan Garcia sería el portero titular por delante de un Ter Stegen que sigue debatiéndose sobre si continuar en el Barça o salir en este mercado de invierno.

Se toma muy en serio el entrenador alemán esta competición como demostró en la anterior eliminatoria, cuando en Guadalajara alineó como titulares a futbolistas como Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermín y Frenkie de Jong, baja en esta ocasión por la expulsión que sufrió en la final de la Supercopa. También es cierto que el Racing tiene previsto jugar con varios suplentes, pues los cántabros se enfrentan el domingo a la UD Las Palmas, duelo muy importante por el ascenso. Entre ellos podrá estar el delantero Juan Carlos Arana, héroe en la eliminatoria contra el Villarreal, pues marcó los dos goles de los cántabros.

Nada de confianzas del Barça en una competición que ya ha dado sorpresas importantes esta temporada, en la que el martes sufrieron el Athletic y el Atlético de Madrid ante equipos de inferior categoría y en la que ayer el Real Madrid fue eliminado por el Albacete.